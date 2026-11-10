به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در پی دستور استاندار خوزستان و با حضور در جمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، ضمن گفت‌وگو و شنیدن مستقیم دیدگاه‌ها و مطالبات آنان، بر ضرورت رسیدگی به مشکلات کارگران و پیگیری جدی مطالبات مطرح‌شده تأکید کرد.

در این حضور میدانی، موضوعات و مسائل کارگران مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات مقتضی با هدف رفع مشکلات و بهبود شرایط موجود صادر شد.

در ادامه، نجاتی به اتفاق جمعی از کارگران از بخش‌های مختلف کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و مسائل این مجموعه صنعتی قرار گرفت.

این بازدید در راستای تأکید استاندار خوزستان بر رسیدگی میدانی به مطالبات کارگران، حمایت از تولید و صیانت از اشتغال در واحدهای صنعتی استان انجام شد.