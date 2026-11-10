به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند ثبت اطلاعات و شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی گفت: این طرح هم‌اکنون در ۲۰ شهرستان استان در جریان است و باید از ظرفیت تشکل‌های صنفی برای تکمیل و شفاف‌سازی داده‌ها به نحو احسن استفاده شود.

میرجمال ساداتی درنشست با مسولان هواشناسی استان و مدیران ستادی سازمان که به صورت وبیناری با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در خصوص اثرات ال نینو در بخش کشاورزی برگزار شد، در خصوص روند ثبت اطلاعات و شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با اشاره به نقش کلیدی تشکل‌های صنفی و همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، افزود: در حال حاضر ۳۹ انجمن و تشکل زیرمجموعه اصناف و نظام صنفی در سطح استان فعال هستند که این ظرفیت ارزشمند، بستر مناسبی برای توسعه فرآیند ثبت اطلاعات بهره‌برداران، صدور شناسه و کد QR محصولات فراهم کرده است.

وی با اشاره به موفقیت برخی مجموعه‌ها مانند اتاق اصناف میاندوآب به عنوان یکی از الگو‌های برتر کشوری، بر لزوم رفع ضعف‌های اطلاع‌رسانی در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی تأکید کرد و اظهار داشت: با وجود سهم قابل‌توجه بخش کشاورزی در اشتغال و اقتصاد استان، انعکاس و ثبت این دستاورد‌ها در سامانه‌ها نیازمند پویایی و اهتمام بیشتری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خطاب به مدیران شهرستانی تصریح کرد: لازم است فرآیند ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات در سامانه‌ها با جدیت دنبال شود و برای هر تشکل، دو نفر به عنوان مسئول پیگیری و ثبت داده‌های اشتغال معرفی شوند تا روند کار با سرعت و دقت بیشتری پیش برود.

ساداتی در پایان با تأکید بر لزوم رصد روزانه سامانه‌ها توسط معاونت برنامه‌ریزی خاطرنشان کرد: ارزیابی دقیق عملکرد و شفاف‌سازی فعالیت‌ها مستلزم مستندسازی کامل تمامی اقدامات و هزینه‌کرد‌ها در سامانه‌های ارزیابی است و انجام فعالیت‌ها به‌تنهایی کافی نیست، بلکه ثبت و پایش داده‌ها باید در اولویت کاری مدیران قرار گیرد.