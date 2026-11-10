به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ کوچ قشلاقی عشایر استان سمنان با هدف استقرار در مناطق گرمسیر تا اواسط آذر ادامه دارد.

مهدی جعفریان جهرمی، مدیرکل امور عشایری استان سمنان گفت: عشایر استان سمنان طولانی‌ترین مسیر کوچ عشایری کشور را از طبس تا طالقان طی می‌کنند و به‌دلیل خشکسالی کوچ قشلاقی امسال به‌صورت ماشینی انجام می‌شود.

مدیرکل امور عشایری استان سمنان گفت: بیارجمند و خارتوران، جنوب سرخه، سمنان و مهدیشهر از مهم‌ترین مناطق قشلاقی عشایر است و بخشی از عشایر نیز به استان خراسان شمالی کوچ می‌کنند.

جعفریان جهرمی با بیان اینکه آبرسانی به دامداران در مناطق قشلاقی با ۱۱ تانکر انجام می‌شود، افزود: قرار است سه تانکر دیگر نیز به ناوگان آبرسانی عشایر افزوده شود.

عشایر این استان تأمین‌کننده ۲۵ تا ۳۰ درصد گوشت قرمز کشور هستند و نژاد دام سنگسری، به‌دلیل سازگاری با مسیر‌های طولانی کوچ و شرایط اقلیمی، از ویژگی‌های شاخص دام عشایر استان به شمار می‌رود.