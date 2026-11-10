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این روزها فصل کوچ قشلاقی عشایر استان سمنان با یک میلیون و ۱۵۰ هزار رأس دام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ کوچ قشلاقی عشایر استان سمنان با هدف استقرار در مناطق گرمسیر تا اواسط آذر ادامه دارد.
مهدی جعفریان جهرمی، مدیرکل امور عشایری استان سمنان گفت: عشایر استان سمنان طولانیترین مسیر کوچ عشایری کشور را از طبس تا طالقان طی میکنند و بهدلیل خشکسالی کوچ قشلاقی امسال بهصورت ماشینی انجام میشود.
مدیرکل امور عشایری استان سمنان گفت: بیارجمند و خارتوران، جنوب سرخه، سمنان و مهدیشهر از مهمترین مناطق قشلاقی عشایر است و بخشی از عشایر نیز به استان خراسان شمالی کوچ میکنند.
جعفریان جهرمی با بیان اینکه آبرسانی به دامداران در مناطق قشلاقی با ۱۱ تانکر انجام میشود، افزود: قرار است سه تانکر دیگر نیز به ناوگان آبرسانی عشایر افزوده شود.
عشایر این استان تأمینکننده ۲۵ تا ۳۰ درصد گوشت قرمز کشور هستند و نژاد دام سنگسری، بهدلیل سازگاری با مسیرهای طولانی کوچ و شرایط اقلیمی، از ویژگیهای شاخص دام عشایر استان به شمار میرود.