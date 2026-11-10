مدیرعامل گروه دانش بنیان تعاون بسیج از ارائه ۱۴ طرح فناورانه برتر در بیست‌ونهمین رویداد سرمایه‌گذاری فناوری با هدف جذب سرمایه، توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه در استان فارس خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،خورسندی با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد گفت: این برنامه با هدف شناسایی نیاز‌های فناورانه در زیست‌بوم‌های استانی، اتصال ظرفیت‌های فناورانه کشور به این نیاز‌ها و فراهم کردن زمینه حمایت مالی و اعتباری از شرکت‌های نوآور برگزار شده است.

مدیرعامل گروه دانش بنیان تعاون بسیج افزود: یکی از حلقه‌های مفقوده در مسیر توسعه شرکت‌های فناور، دسترسی به شبکه پشتیبانی مالی و اعتباری است که خوشبختانه در این رویداد با حضور ۱۵ نهاد مالی و صندوق پژوهش و فناوری، زمینه ارتباط شرکت‌ها با سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان منابع مالی فراهم شده است.

وی با اشاره به استقبال از این رویداد بیان کرد: حدود ۲۷۰ طرح به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد، ۱۵۴ طرح در دفترچه رویداد قرار گرفت و برای معرفی به سرمایه‌گذاران ارائه شد. همچنین ۱۴ طرح برتر در روز برگزاری رویداد به‌صورت تخصصی معرفی و ارائه می‌شود.

او ادامه داد: برای حمایت از این طرح‌ها، علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم، ارائه تسهیلات و ایجاد ارتباط با بازار نیز پیش‌بینی شده تا شرکت‌های فناور بتوانند محصولات و خدمات خود را به مرحله تجاری‌سازی برسانند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات بخش معدن گفت: فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف فناوری در حوزه استخراج و فرآوری مواد معدنی و کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص، از مهم‌ترین چالش‌های این بخش در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: توسعه فناوری در زنجیره ارزش معدن و سایر بخش‌های اقتصادی، نیازمند حمایت هدفمند حاکمیت، سرمایه‌گذاری و تقویت ارتباط میان دانشگاه، شرکت‌های فناور و بخش صنعت است.

این رویداد با هدف تقویت زیست‌بوم فناوری و نوآوری، تسهیل جذب سرمایه و فراهم کردن زمینه تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه در استان فارس برگزار شد.