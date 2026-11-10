

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، چهارمین جلسه رتبه‌بندی امنیت سایبری با حضور مدیران و مسئولان پایگاه‌های داده در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

سید مرتضی حسنی، مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی پایگاه‌های داده در کشور گفت: پایگاه‌های داده از زیرساخت‌های مهم تحقق دولت هوشمند و توسعه فرایند‌های هوشمندسازی هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در تضمین تاب‌آوری و تداوم ارائه خدمات حیاتی در شرایط بحران دارند. همچنین صیانت از امنیت و استقلال داده‌های کشور از دیگر ضرورت‌های توجه به این زیرساخت‌هاست.

او با اشاره به تنوع پایگاه‌های داده ملی افزود: این پایگاه‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله اطلاعات هویتی، مالی، اقتصادی و تجاری، قضایی و داده‌های تجمیعی را در بر می‌گیرند و به دلیل نقش گسترده‌ای که در ارائه خدمات عمومی و مدیریت کشور دارند، ساماندهی و نظارت بر عملکرد آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حسنی با اشاره به وضعیت موجود پایگاه‌های داده کشور اظهار کرد: متأسفانه بخش عمده‌ای از این پایگاه‌ها هنوز شناسنامه و شرح خدمات مشخصی ندارند؛ این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ در مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت برخورداری پایگاه‌های داده از شناسنامه دقیق تأکید شده است.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، نبود شناسنامه مشخص برای هر پایگاه داده، مشخص نبودن شرح خدمات و اقلام داده‌ای آنها را از جمله چالش‌های اساسی این حوزه دانست و گفت: هم‌پوشانی و تعارض میان پایگاه‌های داده و همچنین نبود اطمینان کافی از صحت اطلاعات ثبت‌شده، از دیگر مسائلی است که مدیریت و بهره‌برداری صحیح از داده‌های کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

او همچنین فقدان نظام تأمین مالی پایدار برای توسعه و نگهداری پایگاه‌های داده را از موانع موجود در این حوزه برشمرد و بر ضرورت تعیین استاندارد‌های مشخص و عادلانه برای بهره‌برداری کسب‌وکار‌ها از داده‌ها تأکید کرد.

حسنی در ادامه به مخاطرات امنیتی و حقوقی مدیریت داده‌ها اشاره کرد و گفت: نشت اطلاعات، ذخیره‌سازی و فروش داده‌ها در بازار سیاه از سوی برخی مجموعه‌های دولتی و بخش خصوصی، رعایت نشدن الزامات حریم خصوصی و نبود شفافیت در فرایند انتقال داده‌ها از دیگر چالش‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، مجموعه این مسائل ضرورت ارزیابی و ساماندهی پایگاه‌های داده کشور را دوچندان کرده است؛ از این رو، ارزیابی گسترده این پایگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته تا ضمن شناسایی وضعیت موجود و نقاط ضعف، زمینه ارتقای امنیت، بهبود مدیریت داده‌ها و افزایش اطمینان‌پذیری این زیرساخت‌های راهبردی فراهم شود.