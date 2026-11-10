فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از کشف یک دستگاه خودروی پراید سرقتی و دستگیری سه نفر سارق در کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع سرقت، توسط مأموران واحد تخصصی کلانتری ۱۴ الهیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ ناصر باباخانی گفت: در پی وقوع سرقت یک دستگاه خودروی پراید، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ الهیه زنجان در جریان گشت‌زنی هدفمند و اقدامات پلیسی، موفق شدند در کمتر از ۱۲ ساعت از زمان وقوع سرقت، خودروی مسروقه را شناسایی و کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان ادامه داد: در این عملیات، سه نفر از افراد مرتبط با سرقت خودرو نیز دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده، اقدامات قانونی در خصوص آنان در حال انجام است.

سرهنگ باباخانی با قدردانی از تلاش و هوشیاری مأموران انتظامی، بر تداوم اجرای طرح‌های پیشگیرانه و برخورد قاطع با سارقان تأکید کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، استفاده از تجهیزات بازدارنده و گزارش موارد مشکوک به پلیس، در پیشگیری از وقوع سرقت و ارتقای امنیت جامعه مشارکت داشته باشند