فرآیند ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود و پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد با استقبال قابل توجه داوطلبان در رشته‌های مختلف تحصیلی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با حضور در محل ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود، از نزدیک در جریان روند پذیرش و ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان قرار گرفتند.

ابراهیم رحیمی گفت: استقبال داوطلبان از رشته‌های مختلف مقطع کارشناسی ارشد این واحد نسبت به دوره‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه علمی و آموزشی دانشگاه و اعتماد روزافزون داوطلبان به توانمندی‌های علمی، تخصص اعضای هیئت علمی و ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی این مجموعه دانشگاهی است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با برخورداری از زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی، کتابخانه‌های مجهز، آزمایشگاه‌های تخصصی، کارگاه‌های علمی و امکانات فرهنگی و ورزشی، تلاش می‌کند محیطی پویا و متناسب با نیاز‌های علمی و حرفه‌ای دانشجویان فراهم کند و زمینه رشد علمی، مهارتی و فرهنگی آنان را در مقاطع مختلف تحصیلی گسترش دهد.