به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سطح کشت حبوبات در منطقه رودبار ۲۵۰ هکتار است که ۹۰ درصد آن به م لوبیا چیتی اختصاص دارد.

اقلیم مناسب، خاک حاصل خیز در مناطق دیباج، کلاته، تویه رودبار، بادله و نمکه برای تولید این محصول مناسب است.

لوبیا محصولی است که در بازه زمانی ۸۰ تا ۱۲۰ روزه به مرحله برداشت می‌رسد.

شهرستان دامغان ۱۵۰ نفر در زمینه کشت حبوبات فعالند و این روزها با ۵ دستگاه کمباین پس از برداشت و خشک کردن محصول، کار جدا کردن لوبیا از بوته و کاه را بصورت مکانیزه انجام می‌دهند

سعید رنگریز مدیر جهاد کشاورزی منطقه رودبار پیش بینی کرد : امسال ۵۰۰ تن لوبیا از مزارع شهرستان دامغان برداشت شود که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.