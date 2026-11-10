به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ احمدی گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر وجود یک مزرعه استخراج ارز دیجیتال در شهر کرمانشاه رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی محل مورد نظر شده و پس از هماهنگی‌های قضائی نسبت به انجام بازرسی‌های لازم اقدام کردند.

سرهنگ احمدی افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته ۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۸ میلیارد ریال کشف شد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی خبر داد.