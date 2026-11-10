به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان گفت: عملیات کاشت محصولات شتوی در سطح ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان شروع شده است.

علی موسی‌پور جشنی بیان کرد: عملیات کاشت گندم و جو در این شهرستان از ابتدای آبان‌ماه آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه آذرماه ادامه یابد.

او افزود: برآورد می‌شود در سال زراعی جاری میزان ۳ هزار هکتار به کشت گندم و ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت جو اختصاص یابد.

موسی‌پور جشنی افزود: ارقام مورد استفاده در کشت گندم شامل پیشگام، میهن، سالار و حیدری و در کشت جو نیز ارقام جلگه، بهمن و ارمغان هستند که به‌دلیل سازگاری بالا با شرایط اقلیمی منطقه و عملکرد مناسب، مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی بیان کرد: استفاده از بذور اصلاح‌شده، آماده‌سازی به‌موقع زمین، رعایت عمق و میزان بذر مصرفی و مدیریت صحیح آبیاری و تغذیه گیاه از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد در واحد سطح به شمار می‌رود.

او بیان کرد: کارشناسان این مدیریت با حضور مستمر در مزارع، در طول فصل زراعی بر روند اجرای عملیات کاشت، داشت و برداشت نظارت دارند و توصیه‌های فنی لازم را به بهره‌برداران ارائه می‌دهند.