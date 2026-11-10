به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه اجرای طرح کاشف و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرمانده کل انتظامی کشور، سردار احمدرضا رادان، پیش‌تر به مردم وعده داده بود که پلیس علاوه بر برخورد قاطع با سارقان، فاصله زمانی بین وقوع سرقت و کشف آن را کاهش دهد و برای بازگرداندن اموال به صاحبانشان تلاش کند؛ موضوعی که امروز بخشی از نتایج آن را در مجموعه پلیس آگاهی مشاهده کردیم.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی از ابتدای هفته جاری تا روز سه‌شنبه، در پی اقدامات اطلاعاتی، شناسایی و جرم‌یابی، موفق شدند در یک عملیات ضربتی ۲۵۳ نفر از سارقان و خریداران اموال مسروقه را دستگیر کنند. بخش مهمی از این عملیات در بازه زمانی ۴۸ ساعته انجام شد که اقدامی قابل توجه و حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران ماست.

رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به ارزش اموال کشف‌شده تصریح کرد: ارزش ریالی اموالی که تاکنون در این طرح کشف شده، بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان است. البته این میزان بخشی از اموال مکشوفه را شامل می‌شود و با ادامه تحقیقات، اموال بیشتری شناسایی خواهد شد؛ چراکه برخی از سارقان دارای چندین فقره سرقت هستند و باید در جریان تحقیقات، جزئیات جرائم و محل اموال مسروقه مشخص شود.

محمدیان با تأکید بر اولویت پلیس برای بازگرداندن اموال به مالباختگان گفت: یکی از اصولی که به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم، بازگرداندن مال به صاحب اصلی آن است. به همین دلیل، هنگام دستگیری هر سارق، علاوه بر بررسی جرائم ارتکابی، سرنوشت اموال مسروقه و درآمد حاصل از فروش آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در صورت تبدیل اموال به پول، امکان توقیف وجوه و جبران خسارت مالباختگان فراهم شود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از اموال کشف‌شده در این طرح هنوز صاحبانشان شناسایی نشده‌اند. همکاران ما با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های پلیسی و مشخصاتی که مالباختگان هنگام اعلام سرقت ارائه کرده‌اند، برای شناسایی صاحبان اموال اقدام می‌کنند. در مواردی نیز لازم است مالباختگان برای شناسایی اموال به پلیس آگاهی مراجعه کنند.

رئیس پلیس تهران بزرگ ابراز امیدواری کرد که بخش عمده اموال مکشوفه تا پایان هفته شناسایی و به صاحبان آنها تحویل داده شود.

محمدیان همچنین با اشاره به کشف خودرو‌های سندنمره در این طرح گفت: تاکنون ۱۵ دستگاه خودروی سندنمره شناسایی و به این مجموعه منتقل شده است. علاوه بر این، بیش از ۲۰ دستگاه خودروی دیگر نیز که در استان‌های مختلف به فروش رسیده‌اند، ردیابی شده‌اند و اقدامات لازم برای بازگرداندن آنها به صاحبان اصلی در حال انجام است.

وی از کشف بیش از ۳۰ دستگاه موتورسیکلت نیز خبر داد و افزود: شناسایی و جمع‌آوری سایر موتورسیکلت‌های مسروقه همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود به کشفیات حوزه جعل و تقلب اشاره کرد و گفت: در زمینه تولید و عرضه محصولات تقلبی، به‌ویژه لوازم آرایشی، بهداشتی و شوینده، علاوه بر نمونه‌هایی که امروز مشاهده شد، چندین محموله بزرگ نیز در قالب چند کامیون کشف شده است که از ورود و توزیع آنها در بازار جلوگیری شد.

محمدیان خاطرنشان کرد: معمولاً با افزایش قیمت برخی کالاها، افراد سودجو و متقلب به سمت جعل و تولید نمونه‌های تقلبی آنها می‌روند تا از این طریق به سود‌های کلان دست پیدا کنند؛ ازاین‌رو پلیس مقابله با این جرائم را نیز با جدیت دنبال می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: سیاست پلیس بر اساس دستور فرمانده کل انتظامی کشور، همچنان برخورد قاطع با سارقان، کاهش فاصله وقوع تا کشف سرقت و بازگرداندن اموال به مالباختگان است و این رویکرد با جدیت ادامه خواهد داشت.