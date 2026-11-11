با توجه به سرمای هوا و احتمال وجود حیوانات در زیر خودرو یا اطراف موتور آن برای گرم شدن ، آتش نشانی سمنان از شهروندان خواست پیش از روشن کردن خودرو ، موتور را بررسی کنند .

هشدار به شهروندان سمنانی ؛ قبل از روشن کردن خودرو موتور آن را بررسی کنید

هشدار به شهروندان سمنانی ؛ قبل از روشن کردن خودرو موتور آن را بررسی کنید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با اشاره به انجام عملیات نجات یک قلاده گربه گرفتار در قسمت موتور خودروی لیفان با اشاره به آغاز فصل سرما و کاهش دمای هوا تصریح کرد: با توجه به اینکه حیوانات برای استفاده از گرمای باقیمانده موتور خودرو‌ها پس از خاموشی، به بخش موتوری یا زیر چرخ‌های خودرو پناه می‌آورند، از شهروندان درخواست می‌کنیم پیش از روشن کردن خودرو به چند نکته توجه کنند .

پیش از استارت زدن، حتماً چند ضربه آرام به کاپوت خودرو بزنید یا بوق کوتاهی به صدا درآورید تا حیوانات پنهان‌شده از صدا یا لرزش خارج شوند.

پیش از حرکت، نگاهی گذرا به اطراف چرخ‌ها و قسمت زیرین خودرو بیندازید.

اگر صدایی شنیدید یا شک کردید حیوانی در موتور خودرو حضور دارد، پیش از استارت زدن، کاپوت را بالا بزنید تا از خروج ایمن حیوان اطمینان حاصل شود.