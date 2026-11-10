بیش از ۱۰ هزار نمونه خون بندناف تاکنون در استان البرز ذخیره‌سازی شده است؛ ظرفیتی که با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان و بیمارستان هشتگرد،زمینه گسترش خدمات ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ؛ تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان و بیمارستان تأمین اجتماعی هشتگرد با هدف توسعه خدمات بانک خون بندناف و فراهم‌سازی امکان جمع‌آوری و ذخیره‌سازی خون بندناف نوزادان متولدشده در این بیمارستان به امضا رسید.

دکتر مرتضی ضرابی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان و مدیرعامل شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان، در نشست تخصصی با حضور مادران باردار، متخصصان زنان و زایمان و جمعی از مسئولان، با اشاره به ظرفیت‌های کشور در زمینه ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی گفت: تاکنون بیش از ۲۶۰ هزار نمونه خون بندناف در کشور ذخیره‌سازی شده که حاصل بیش از دو دهه فعالیت تخصصی در این حوزه است.

وی افزود: بیش از ۵۰ دفتر نمایندگی در سراسر کشور برای دریافت نمونه‌های خون بندناف فعالیت می‌کنند و نمونه‌های جمع‌آوری‌شده پس از انتقال به بانک خون بندناف رویان در تهران، در شرایط استاندارد نگهداری می‌شوند.

ضرابی با اشاره به سهم استان البرز از این ظرفیت اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۰ هزار نمونه خون بندناف در استان ذخیره‌سازی شده است که نشان‌دهنده توسعه خدمات این حوزه و استقبال خانواده‌ها از ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی است.

مدیرعامل شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان با تشریح اهمیت پزشکی خون بندناف گفت: خون بندناف حاوی سلول‌های بنیادی خون‌ساز است که در درمان برخی بیماری‌های خونی، اختلالات مغز استخوان و نقص‌های سیستم ایمنی کاربرد دارد.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها افزود: خون بندناف پس از تولد نوزاد، در صورت جمع‌آوری نشدن معمولاً دور ریخته می‌شود؛ در حالی که این منبع زیستی می‌تواند با ذخیره‌سازی اصولی، در شرایط درمانی مشخص مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه این نشست، روند جمع‌آوری، انتقال و نگهداری نمونه‌های خون بندناف و همچنین کاربردهای درمانی سلول‌های بنیادی برای مادران باردار تشریح شد.

شماری از مادرانی که پیش‌تر خون بندناف نوزادان خود را برای ذخیره‌سازی اهدا کرده بودند نیز تجربه‌های خود را با حاضران در میان گذاشتند و مادران باردار با مراحل و اهمیت این اقدام آشنا شدند.

در پایان این برنامه از مادران اهداکننده خون بندناف و مادرانی که برای اهدای خون بندناف نوزادان خود اعلام آمادگی کرده بودند، قدردانی شد.

با امضای این تفاهم‌نامه، امکان جمع‌آوری و ذخیره‌سازی خون بندناف در بیمارستان تأمین اجتماعی هشتگرد نیز فراهم می‌شود تا خانواده‌های این منطقه بتوانند به خدمات بانک خون بندناف رویان دسترسی آسان‌تری داشته باشند.