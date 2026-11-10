استاندار خوزستان با پیگیری وضعیت راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های خدمات‌رسانی در مناطق آسیب‌دیده، بر تسریع پاکسازی ریزش سنگ‌ها و رفع انسداد نسبی مسیر احمدفداله و رفع مشکلات شبکه آب و برق منطقه شهرستان اندیکا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی زاده در پی بروز مشکلات ناشی از شرایط جوی و افزایش جریان آب در برخی مناطق استان، با بررسی وضعیت راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های خدمات‌رسانی، پیگیری فوری دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی را در دستور کار قرار داد.

وی با اشاره به ریزش سنگ در برخی نقاط مسیر احمدفداله و روستای خرمیزان اظهار داشت: در پی ریزش سنگ از ارتفاعات، بخشی از مسیر با انسداد نسبی مواجه شده است، اما جاده به‌طور کامل مسدود نیست و تردد به‌صورت محدود امکان‌پذیر است.

موالی زاده افزود: برای تأمین ایمنی تردد و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، دستورات لازم برای پاکسازی مسیر و بازگشایی کامل آن با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و فرمانداری‌ شهرستان دزفول صادر شده است.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیات رفع موانع جاده‌ای تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی فرمانداری ها و مجموعه‌های اجرایی ذی‌ربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات مسیر و برقراری تردد ایمن انجام دهند.

موالی‌زاده در ادامه به مشکلات ایجادشده در برخی تأسیسات و زیرساخت‌های منطقه اندیکا اشاره کرد و گفت: در پی افزایش فشار و جریان آب، برخی آب‌نماها و تجهیزات مرتبط دچار مشکل شده‌اند که رفع این موارد با هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری است.

وی همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت شبکه برق در مناطق آسیب‌دیده و اقدام سریع برای رفع اختلالات احتمالی تأکید کرد و خواستار هماهنگی میان مجموعه‌های خدمات‌رسان برای بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط به وضعیت عادی شد.

استاندار خوزستان با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در صیانت از ایمنی مردم و استمرار خدمات عمومی خاطرنشان کرد: معاونت عمرانی استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان، روند رفع مشکلات و تکمیل اقدامات مورد نیاز در مناطق آسیب‌دیده را پیگیری می‌کنند.

وی تأکید کرد: اولویت مدیریت استان، رفع موانع تردد، تأمین ایمنی راه‌های ارتباطی و برقراری پایدار خدمات زیربنایی برای مردم است.