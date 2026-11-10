رئیس جمهور از ادامه روند نهایی شدن توافق ها، امضای اسناد مربوط به تکمیل راه آهن رشت – آستارا و تحویل کامل زمین‌های مسیر این طرح خبر داد و گفت: برای تکمیل این طرح ۳۰۰ همت اختصاص خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس جمهور در پی تصویب توافقنامه همکاری ایران و روسیه در شورای عالی امنیت ملی برای تحویل کامل زمین‌های مسیر به شرکت روسی گفت: بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل راه‌آهن رشت ـ آستارا اختصاص خواهد یافت.

آقای مسعود پزشکیان با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای اجرای این طرح، از ادامه روند نهایی شدن توافق‌ها و امضای اسناد مربوط خبر داد و اعلام کرد: مأموریت پیگیری سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زمینه اجرای توافق‌ها هم به یکی از مسئولان مربوط در سفر به روسیه واگذار شده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ابعاد اقتصادی این طرح، افزود: برای ساخت راه‌آهن رشت ـ آستارا، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و اعتبار به گیلان اختصاص خواهد یافت، مبلغی که در مقایسه با اعتبارات بسیاری از طرح‌های عمرانی استان، قابل توجه است.

وی گفت: ورود چنین حجمی از سرمایه، در صورت تحقق و هدایت صحیح، می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، زمینه رونق فعالیت‌های عمرانی، خدمات مهندسی، صنایع پشتیبان، حمل و نقل و فعالیت‌های اقتصادی اطراف مسیر ساخت را فراهم کند.

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی هم با اشاره به روند نهایی‌شدن توافق‌ها برای اجرای این طرح، گفت: یکی از درخواست‌های طرف روسی، تصویب توافقنامه در مجلس شورای اسلامی یا مرجع قانونی متناظر در ایران بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، هفته گذشته در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تحویل ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده از زمین‌های مسیر راه‌آهن رشت ـ آستارا به شرکت روسی از اقدامات انجام شده برای اجرای این طرح در هفته گذشته است، افزود: با این اقدام، تمام مسیر ۱۶۲ کیلومتری برای انجام مطالعات و بررسی‌های میدانی در اختیار طرف روسی قرار گرفته است تا روند مطالعات فنی، بررسی‌های مهندسی و آماده‌سازی مقدمات عملیات اجرایی به کمک مهندسان داخلی و خارجی تسریع شود.

تحول ساختار حمل و نقل گیلان و کشور با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ همتی

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان هم با اشاره به ابعاد گسترده این طرح، راه‌آهن رشت ـ آستارا را یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به خریداری حدود ۶۰۰ هکتار از زمین‌های مردم در مسیر اجرای این طرح، افزود: بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، خط آهن رشت ـ آستارا باید به صورت پل ساخته شود و در دو طرف آن نیز مسیر آزادراهی شکل بگیرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه برآورد اولیه سرمایه‌گذاری موردنیاز برای اجرای این طرح بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این رقم حدود ۳۰ برابر بودجه عمرانی سالانه استان از منابع مختلف است و اجرای چنین طرحی می‌تواند ساختار حمل و نقل گیلان را متحول کند.

هادی حق‌شناس همچنین با تأکید بر اهمیت انتقال دفاتر شرکت‌های فعال در این طرح به استان، افزود: با استقرار این دفاتر در گیلان، منابع مالی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در داخل استان گردش پیدا می‌کند و می‌تواند در مسیر توسعه و اجرای طرح‌های عمرانی گیلان به کار گرفته شود.

پیشنهاد تکمیل هم‌زمان کریدور جاده‌ای و ریلی

یکی از نکات قابل تأمل در اظهارات رئیس‌جمهور و استاندار گیلان، پیشنهاد پیش‌بینی زیرساخت برای ایجاد آزادراه در کنار مسیر ریلی یا در طبقات بالاتر و پایین‌تر آن است که در صورت بررسی‌های کارشناسی، می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه هم‌زمان شبکه جاده‌ای و ریلی بهره ببرد و به شکل‌گیری یک محور حمل و نقلی چندمنظوره در شمال کشور منجر شود، البته تحقق چنین طرحی به مطالعات دقیق فنی، زیست‌محیطی، اقتصادی و ارزیابی آثار آن بر زمین‌ها و مناطق مسکونی واقع در مسیر نیاز دارد.

راه‌آهن رشت ـ آستارا فقط اتصال ۲ شهر در شمال کشور نیست؛ این مسیر بخشی از کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب است که می‌تواند مسیر جابه‌جایی کالا میان کشور‌های حاشیه خلیج فارس، ایران، روسیه و دیگر کشور‌های منطقه را متحول کند.

تکمیل این خط‌آهن، امکان اتصال پیوسته شبکه ریلی کشور به جمهوری آذربایجان و روسیه را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش ایران را در رقابت راه گذر‌های بین‌المللی حمل و نقل تقویت کند.