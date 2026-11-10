بنیاد ملی نخبگان با همکاری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و مرکز ملی تحقیقات جنوبگان، از طرح‌های پژوهشی استادیاران جوان برگزیده بنیاد در حوزه جنوبگان حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنیاد ملی نخبگان در نظر دارد از ظرفیت استادان نخبه، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و متخصصان کشور با محوریت برگزیدگان جایزه کاظمی آشتیانی (استادیاران جوان)، برای انجام و اجرای طرح‌های پژوهشی هدفمند در حوزه پژوهش و تحقیقات علمی جنوبگان حمایت کند.

این فراخوان از سوی بنیاد ملی نخبگان با همکاری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و مرکز ملی تحقیقات جنوبگان با هدف بهره‌گیری از توان علمی نخبگان کشور، توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی، ایجاد و تقویت شبکه پژوهشگران ایرانی حوزه‌های قطبی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت مؤثر کشور در پروژه‌های علمی مرتبط با جنوبگان منتشر می‌شود.

از طرح‌های پژوهشی برگزیدگان طرح کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان که به تولید دانش، توسعه فناوری، ایجاد داده‌های علمی ارزشمند، شکل‌دهی به همکاری‌های بین‌المللی و تقویت ظرفیت‌های ملی در حوزه مطالعات جنوبگان منجر شوند، پس از داوری و تأیید حمایت خواهد شد.

محور‌های مورد نظر عبارتند از:

حکمرانی، حقوق بین‌الملل و دیپلماسی علمی جنوبگان؛

یخچال‌شناسی، صفحات یخی و تغییرات سطح آب دریاها؛

اقیانوس‌شناسی و بررسی نقش اقیانوس جنوبی در سامانه اقلیمی زمین؛

مطالعات جوی، اقلیمی و توسعه مدل‌های جفت‌شده جو، اقیانوس، یخ دریا، یخ‌سپهر‌ها و سامانه اقلیمی زمین؛

تنوع زیستی، بوم‌شناسی و زیست‌شناسی موجودات قطبی؛

زمین‌شناسی، ژئوفیزیک و مطالعات منابع طبیعی جنوبگان؛

سنجش از دور، داده‌های ماهواره‌ای و هوش مصنوعی در مطالعات قطبی؛

فناوری‌های نوین، رباتیک و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت در محیط‌های قطبی؛

انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های تأمین انرژی در مناطق قطبی؛

توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های مورد نیاز برای حضور پایدار پژوهشی در مناطق قطبی؛

تغییرات اقلیمی و پایش آثار آن در جنوبگان.

درخواست‌های ارسالی بر اساس شاخص‌هایی از جمله سطح علمی و تخصص متقاضی، نوآوری و اهمیت مسئله، کیفیت روش‌شناسی، امکان‌پذیری اجرای طرح، ظرفیت همکاری بین‌المللی، دستاورد‌های علمی و فناورانه مورد انتظار، قابلیت استفاده از نتایج در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ملی و میزان اثرگذاری طرح در تقویت حضور علمی کشور در جنوبگان ارزیابی خواهند شد.

مهلت ارسال پیشنهاد‌ها ۱۵ آذرماه ۱۴۰۵ است و علاقه‌مندان می‌توانند پیشنهاد خود را با آدرس sina.bmn.ir ارسال کنند.