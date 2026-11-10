رئیس اداره ورزش و جوانان لارستان از کسب تک نشان تیم فارس و عنوان قهرمانی جوان لارستانی در رقابت‌های کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کشور خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا امینازاده با اعلام این خبر تصریح کرد: محمدرضا عسکرپور با ثبت ۴ پیروزی در پیکار‌های کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کشور موفق شد بر سکوی نخست این مسابقات قرار گیرد و نشان طلا وزن ۷۹ کیلو را از آن خود کند.

وی با اشاره به اینکه این کشتی گیر لارستانی در یک وزن بالاتر موفق به کسب عنوان قهرمانی شد، افزود: محمدرضا عسکرپور در دیدار پایانی با وجود آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا، موفق شد محمدرضا کماسی؛ کشتی گیر مطرح تهرانی و عضو تیم ملی و دارنده چندین عنوان قهرمانی کشور را با نتیجه ۳ بر یک از پیش رو بردارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان لارستان با بیان اینکه محمدرضا عسکرپور چندین عنوان مسابقات بین المللی و کشوری را در کارنامه افتخارات خود دارد و دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان است، ادامه داد: پیکار‌های کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کشور با حضور ۱۷۴ کشتی گیر از ۲۶ استان به میزبانی شهرستان تاکستان استان قزوین برگزار شد .