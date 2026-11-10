مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب از اجرای عملیات احیا و مرمت قنات بیدمهکی در منطقه رستاق با هدف بهبود آبدهی، جلوگیری از هدررفت منابع آب و حمایت از کشاورزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی اعیان‌منش گفت: عملیات اجرایی این طرح شامل لایروبی مسیر قنات، تخلیه رسوبات، مرمت و بازسازی میله‌چاه‌ها و اصلاح و استحکام‌بخشی بخش‌های آسیب‌دیده است که با هدف بهبود جریان آب در حال اجرا است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: قنات بیدمهکی با طول تقریبی ۶۵۰ متر و آبدهی ۱۵ لیتر بر ثانیه، آب مورد نیاز ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را تأمین می‌کند و با اجرای این طرح، ۶۰ نفر از کشاورزان و بهره‌برداران از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

اعیان‌منش بیان کرد: احیا و مرمت قنوات در حفظ منابع آب، جلوگیری از هدررفت آن و پایداری تولیدات کشاورزی نقش مؤثری دارد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، اجرای این طرح‌ها را با هدف تقویت زیرساخت‌های آبیاری و حمایت از بهره‌برداران دنبال می‌کند.