به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طاهر رستمی در نشست مشترک کمیته فرهنگی و پیگیری و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: از مجموع ۲۸۸ نفری که برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، تاکنون ۱۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

وی ادامه داد: حمایت از افراد بهبودیافته نباید با پایان دوره درمان متوقف شود، بلکه این افراد برای بازگشت پایدار به جامعه به مراقبت، حمایت اقتصادی و همراهی خانواده و دستگاه‌های اجرایی نیاز دارند.

وی افزود: تسهیلات اشتغال برای این قشر افزایش یافته و کارفرمایانی که افراد بهبودیافته از اعتیاد را به کارگیری کنند نیز می‌توانند از تسهیلات حمایتی بهره‌مند شوند.

رستمی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از رها شدن بهبودیافتگان پس از ترک اعتیاد گفت: باید این افراد برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی به بانک‌های عامل معرفی شوند و دستگاه‌های مسئول نیز پیگیر روند دریافت وام و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی سرانه تسهیلات برای هر نفر را بین ۲ تا سه میلیارد ریال با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت هفت‌ساله اعلام کرد.

رستمی با بیان اینکه بهبودیافتگان اعتیاد نباید پس از ترک مواد مخدر به حال خود رها شوند، افزود: نگاه جامعه به این افراد هنوز اصلاح نشده است و گاهی برخورد‌های نامناسب موجب انزوای بیشتر آنان می‌شود؛ از این رو تغییر نگرش خانواده‌ها و جامعه در کنار حمایت‌های اقتصادی ضروری است.

وی با اشاره به کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان گفت: با کنترل و توجه بیشتر به این حوزه، روند آسیب‌های اجتماعی در خراسان شمالی کاهشی شده است و با تمرکز بیشتر بر حوزه اعتیاد نیز می‌توان به نتایج مطلوب‌تری دست یافت.

رستمی استفاده از ظرفیت مدیریت محله‌محور را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست و افزود: اجرای برنامه‌های نشاط اجتماعی با مشارکت آموزش و پرورش و کانون‌های فرهنگی و پرورشی کودکان و نوجوانان می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در صورت کمبود اعتبار در بخش‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر باید از ظرفیت‌های دیگر استفاده کرد و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی را با همکاری مجموعه‌های مرتبط پیش برد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی یادآور شد: از مجموع اعتبارات استانی و ملی بهزیستی، ۲۰ درصد می‌تواند برای پرداخت تسهیلات به معتادان بهبودیافته اختصاص یابد.

بهبودیافتگان اعتیاد برای بازگشت پایدار به جامعه علاوه بر درمان، به فرصت شغلی، حمایت خانواده و پذیرش اجتماعی نیاز دارند؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم همراهی دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و مردم است.