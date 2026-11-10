تولید پنج رقم جدید گندم، جو و زیره سبز با تلاش محققان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور مستقر در کرج، گام تازه‌ای در مسیر توسعه ارقام اصلاح‌شده، افزایش بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ؛ محققان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور با دستیابی به پنج رقم جدید از محصولات زراعی و دارویی، ظرفیت تازه‌ای به سبد ارقام اصلاح‌شده کشور اضافه کردند؛ دستاوردی که با هدف ارتقای عملکرد محصولات کشاورزی، سازگاری بیشتر با شرایط اقلیمی و توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر حاصل شده است.

این پنج رقم جدید شامل ارقام اصلاح‌شده گندم، جو و زیره سبز است که پس از طی مراحل تحقیقاتی و ارزیابی‌های تخصصی، به مجموعه ارقام زراعی و دارویی کشور افزوده شده‌اند.

محمد زمانیان، رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور، با تأکید بر جایگاه محوری این مجموعه در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: این مؤسسه متناسب با شرایط مختلف آب‌وهوایی و نظام‌های زراعی کشور، ارقام اصلاح‌شده و پرمحصولی را در اختیار دارد و ایران در زمینه تولید و معرفی ارقام اصلاح‌شده محصولات زراعی، به‌ویژه ارقام سازگار با شرایط تنش کم‌آبی، از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

وی افزود: توسعه ارقام جدید با توجه به تنوع اقلیمی کشور و ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، از مهم‌ترین برنامه‌های تحقیقاتی این مؤسسه است و تلاش می‌شود ارقامی معرفی شوند که ضمن برخورداری از ظرفیت تولید مناسب، با شرایط محیطی مناطق مختلف کشور سازگاری بیشتری داشته باشند.

رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور همچنین از معرفی سه رقم اصلاح‌شده زیره سبز برای نخستین بار با استفاده از ذخایر ژنتیکی این مؤسسه خبر داد و گفت: این ارقام با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی زیره سبز، می‌توانند زمینه توسعه کشت این محصول دارویی و ارزشمند را در مناطق مستعد کشور فراهم کنند.

زمانیان با اشاره به اهمیت محصولات کم‌آب‌بر در شرایط محدودیت منابع آبی افزود: زیره سبز از جمله محصولات زراعی و دارویی دارای ارزش اقتصادی است و توسعه ارقام اصلاح‌شده آن می‌تواند در تنوع‌بخشی به الگوی کشت، استفاده بهینه از منابع آب و افزایش فرصت‌های اقتصادی کشاورزان مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه استفاده از ذخایر ژنتیکی و ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی کشور از محورهای اصلی فعالیت این مؤسسه است، اظهار کرد: شناسایی، ارزیابی و اصلاح ژنتیکی ارقام مختلف محصولات کشاورزی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای تولیدکنندگان و شرایط متغیر اقلیمی، به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

بر اساس این گزارش، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور تاکنون موفق به تولید و معرفی ۲۲۱ رقم اصلاح‌شده از محصولات زراعی و دارویی شده است؛ ارقامی که با هدف افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصولات و سازگاری با شرایط متنوع کشت در کشور توسعه یافته‌اند.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مؤسسه قصد دارد تا پایان سال جاری ۲۰ رقم اصلاح‌شده دیگر را نیز به سبد ارقام زراعی و دارویی کشور اضافه کند؛ اقدامی که در صورت تحقق، دامنه تنوع ارقام معرفی‌شده و ظرفیت بهره‌گیری از دستاوردهای علمی در بخش کشاورزی را افزایش خواهد داد.

توسعه ارقام اصلاح‌شده در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش کشاورزی کشور با چالش‌هایی همچون محدودیت منابع آب، تغییرات اقلیمی، ضرورت افزایش بهره‌وری و نیاز روزافزون به تأمین پایدار محصولات غذایی روبه‌روست. در چنین شرایطی، اصلاح و معرفی ارقام متناسب با اقلیم‌های مختلف، یکی از ابزارهای مهم برای افزایش تاب‌آوری تولید و کاهش آسیب‌پذیری مزارع در برابر تنش‌های محیطی محسوب می‌شود.

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور مستقر در کرج، به‌عنوان یکی از مراکز مهم تحقیقاتی بخش کشاورزی، با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان و پژوهشگران، فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه اصلاح ژنتیکی گیاهان زراعی و دارویی، تولید بذرهای اصلاح‌شده و توسعه فناوری‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری کشاورزی انجام می‌دهد.

معرفی پنج رقم جدید و برنامه تولید ۲۰ رقم دیگر تا پایان امسال، نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های پژوهشی در این مجموعه برای توسعه ذخایر ژنتیکی و تقویت توان تولید محصولات کشاورزی است؛ مسیری که هدف نهایی آن افزایش بهره‌وری، استفاده بهینه از منابع پایه و کمک به پایداری امنیت غذایی کشور خواهد بود.