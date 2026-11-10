





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جمعی از اعضای هیئت سرمایه‌گذاران چینی، به دعوت نماینده مردم شهرستان های لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی، از محل دادگستری لارستان که هدف حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفته بود، بازدید کردند.

اعضای این هیئت ضمن مشاهده آثار و خسارات ناشی از این حمله، این اقدام را محکوم و با مردم منطقه ابراز همدردی کردند .

در حمله هوایی دشمن آمریکایی – صهیونیستی در ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ به دادگستری شهرستان لارستان حین ارائه خدمت در ساعت فعالیت کاری، ۱۸ نفر شهید و ۵۰ نفر نیز مجروح شدند.