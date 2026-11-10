رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر فعال‌سازی غرفه‌ها و مراکز عرضه محصولات کشاورزی و به‌ویژه مواد پروتئینی که توسط شهرداری در نقاط مختلف شهر احداث شده‌اند، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی‌کاظمی در تشریح دستاوردهای نشست مشترک مسئولان استانی که با حضور مشاوران استاندار، شهردار اهواز و معاونان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و با هدف هم‌افزایی در تنظیم بازار و توسعه زیرساخت‌های توزیع کالا برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد غرفه‌ها و مراکز عرضه محصولات کشاورزی و به‌ویژه مواد پروتئینی که توسط شهرداری در نقاط مختلف شهر احداث شده‌اند، با همکاری جهاد کشاورزی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها فعال شوند. این اقدام با هدف عرضه مستقیم کالا و با قیمت‌هایی پایین‌تر از سطح بازار انجام خواهد شد.

وی همچنین به تصمیمات اتخاذ شده درباره ساماندهی میادین عرضه دام اشاره کرد و افزود: چند مکان برای این منظور توسط شهرداری جانمایی شده است که به‌زودی با تشکیل یک تیم بازرسی مشترک متشکل از دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، نظام دامپزشکی و شهرداری، بازدید میدانی از این نقاط انجام و تصمیم‌گیری نهایی صورت می‌گیرد.

سلطانی‌کاظمی در پایان تصریح کرد: به‌زودی نشستی تخصصی میان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و شهرداری برگزار خواهد شد تا با هماهنگی‌های لازم، فرآیند تجهیز غرفه‌ها و توزیع سریع محصولات در نقاط تعیین‌شده با سرعت بیشتری اجرایی شود.