به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان، با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج و ارجاع پرونده به کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان، رسیدگی به موضوع زمین‌خواری و تصرف عدوانی اراضی دولتی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با استفاده از شیوه‌ها و شگرد‌های متقلبانه، در یکی از استان‌های کشور اقدام به زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی دولتی کرده است.

الهی با اشاره به متواری بودن متهم اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های شبانه‌روزی، محل اختفای وی را در یکی از محلات شهر سنندج شناسایی کردند و در عملیاتی هدفمند او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کردستان ارزش اراضی دولتی تصرف‌شده در این پرونده را بیش از ۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متهم پس از دستگیری، به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وی تأکید کرد: پلیس با افرادی که از طریق اقدامات مجرمانه به اموال و سرمایه‌های عمومی دست‌اندازی می‌کنند، برخورد خواهد کرد.