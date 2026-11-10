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فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری متهم متواری پرونده تصرف غیرقانونی اراضی دولتی به ارزش ۳ هزار میلیارد ریال در یکی از محلات شهر سنندج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان، با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج و ارجاع پرونده به کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان، رسیدگی به موضوع زمینخواری و تصرف عدوانی اراضی دولتی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد متهم با استفاده از شیوهها و شگردهای متقلبانه، در یکی از استانهای کشور اقدام به زمینخواری و تصرف غیرقانونی اراضی دولتی کرده است.
الهی با اشاره به متواری بودن متهم اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات تخصصی و پیگیریهای شبانهروزی، محل اختفای وی را در یکی از محلات شهر سنندج شناسایی کردند و در عملیاتی هدفمند او را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی کردستان ارزش اراضی دولتی تصرفشده در این پرونده را بیش از ۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متهم پس از دستگیری، به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
وی تأکید کرد: پلیس با افرادی که از طریق اقدامات مجرمانه به اموال و سرمایههای عمومی دستاندازی میکنند، برخورد خواهد کرد.