دادستان تهران از صدور دستور قضایی برای ترخیص ۲۱۸ تن روغن دپو شده در انبار‌های فرودگاه امام خمینی (ره) ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: با توجه به احتمال فساد کالا و پایان تاریخ مصرف، مقرر شد این محموله به‌صورت ویژه تعیین تکلیف و به بازار مصرف عرضه شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دادستان تهران در حاشیه بازدید از انبار‌های فرودگاه امام خمینی (ره) با اشاره به بهبود وضعیت ترخیص کالا‌ها در مقایسه با گذشته گفت: در گذشته برخی کالا‌ها حتی ۱۰ تا ۱۵ سال در انبار‌ها باقی می‌ماندند، اما با پیگیری دادستانی تهران و همکاری دستگاه‌های مسئول، روند تعیین تکلیف و ترخیص کالا‌ها به‌روز شده و در بازه‌های قانونی انجام می‌شود.

صالحی افزود: در بازدید امروز، موضوع ۲۱۸ تن روغن از کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم که هنوز ترخیص نشده بود، بررسی شد و با توجه به احتمال فساد و انقضای تاریخ مصرف، با صدور دستور قضایی مقرر شد این محموله با درخواست صاحب کالا حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده ترخیص شود.

دادستان تهران با اشاره به اختلافات میان سازمان مناطق آزاد و گمرک درباره حقوق و عوارض گمرکی کالا‌های اساسی گفت: برای ترخیص کالا‌های اساسی موجود در مناطق آزاد، به مصوبه هیئت دولت نیاز است که پیگیری‌های لازم برای تصویب هرچه سریع‌تر آن در حال انجام است.

صالحی همچنین از افزایش میزان کالا‌های تعیین تکلیف‌شده در استان تهران خبر داد و گفت: در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۷.۴ همت کالا تعیین تکلیف و ترخیص شد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ به ۱۰.۴ همت رسید و استان تهران در این زمینه رتبه نخست کشور را کسب کرد.

دادستان تهران کمبود فضای انبار‌ها را از دیگر مشکلات مطرح‌شده در این بازدید عنوان کرد و افزود: مقرر شد تا ابتدای دی‌ماه، زمین‌های مورد نیاز سازمان انبار‌های عمومی تحویل داده شود تا زمینه احداث سوله‌ها و انبار‌های جدید فراهم شود.

صالحی ادامه داد: همچنین برای رفع مشکلات جاده دسترسی فرودگاه و اختصاص زمین مورد نیاز شرکت‌های خودرویی برای پارک خودرو‌های وارداتی تصمیماتی اتخاذ شد.

دادستان تهران با هشدار به صاحبان کالا و شرکت‌های خودرویی تأکید کرد: انبار‌ها و محوطه‌های فرودگاه نباید به محل احتکار و دپوی کالا و خودرو تبدیل شوند و دستگاه قضایی با هرگونه سوءاستفاده از این فضا‌ها با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

صالحی از نظارت مستمر بر وضعیت انبار‌های فرودگاه نیز خبر داد و گفت: معاون مربوطه موظف شده است ماهانه دو بار از این مجموعه بازدید کند تا از نگهداری غیرضروری کالا‌ها و خودرو‌ها و تأخیر در ترخیص آنها جلوگیری شود.

دادستان تهران در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف مدت ماندگاری کالا‌ها در مناطق آزاد گفت: اگرچه قانون امکان نگهداری کالا تا شش ماه و تمدید این مدت را پیش‌بینی کرده است، اما با توجه به ضرورت بازگشت سریع ارز و سرمایه کشور، جلوگیری از فساد کالا‌ها و تأمین نیاز‌های مردم، تأکید شد کالا‌های اساسی، دارویی و مواد اولیه تولید حداکثر ظرف سه ماه ترخیص شوند.

صالحی افزود: درباره سایر کالا‌ها نیز اصل بر ترخیص و تعیین تکلیف در سریع‌ترین زمان ممکن است و تنها در موارد ضروری، نگهداری کالا در انبار‌ها تا حداکثر شش ماه قابل قبول خواهد بود.

تاکید دادستان تهران بر تسریع در تعیین تکلیف کالا‌ها در گمرک فرودگاه امام

دادستان تهران بر تسریع در تعیین تکلیف کالا‌ها در گمرک فرودگاه امام تأکید کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی در نشست با مدیران و مسئولان گمرک فرودگاه امام و منطقه آزاد فرودگاه امام و دیگر مدیران گفت:کالا‌های اساسی، دارویی و تولیدی باید نهایتا ظرف سه ماه تعیین تکلیف و ترخیص شوند و بقیه کالا‌ها ظرف ۶ ماه تعیین تکلیف و ترخیص شوند.

تأکید بر کاهش مدت ماندگاری کالا‌ها در مناطق آزاد و تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی

دادستان تهران بر تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی، دارویی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تبدیل انبار‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به محلی برای احتکار و سوداگری تأکید کرد.

دادستان تهران با اشاره به مشکلات ناشی از طولانی شدن فرآیند صدور مجوز‌ها و ترخیص کالاها، اعلام کرد که در برخی موارد، کالا‌ها به دلیل انتظار برای دریافت مجوز از سازمان‌های همجوار، بیش از سه ماه و حتی تا شش ماه در انبار‌ها باقی می‌مانند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه‌های نگهداری، می‌تواند موجب متروکه شدن کالا‌ها و اختلال در تأمین نیاز‌های کشور شود.

وی بر ضرورت هوشمندسازی فرآیند نظارت بر کالا‌های موجود در انبار‌ها و ارسال اخطار‌های منظم به صاحبان کالا برای تعیین تکلیف و خروج محموله‌ها تأکید کرد.

صالحی همچنین گفت؛ مدت ماندگاری کالا‌ها که بر اساس مقررات می‌تواند تا شش ماه باشد، با توجه به شرایط کشور و ضرورت تسریع در تأمین نیاز‌های بازار، کاهش یابد و برای کالا‌های اساسی، دارویی و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی، اولویت ویژه‌ای در فرآیند ترخیص در نظر گرفته شود.

دادستان تهران با تأکید بر اینکه کوتاه شدن زمان نگهداری کالا‌ها نباید به از بین رفتن مزیت‌های قانونی مناطق آزاد منجر شود، پیشنهاد شد میان کالا‌های اساسی و غیراساسی تفکیک قائل شوند و تمدید مهلت نگهداری نیز با تشخیص کارشناسی و متناسب با نوع کالا، شرایط نگهداری و تاریخ مصرف آن انجام شود.

وی نسبت به سوءاستفاده احتمالی برخی صاحبان کالا از ظرفیت انبار‌های مناطق آزاد برای نگهداری طولانی‌مدت کالا با هدف سوداگری و احتکار هشدار داد.

در این نشست، حاضران بر ضرورت ایجاد تعادل میان استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد، تسهیل فعالیت‌های تجاری و تولیدی و جلوگیری از انباشت غیرضروری کالا‌ها تأکید کردند.