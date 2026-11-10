مرجع تقلید شیعیان جهان در پیامی به مسابقات قرآنی مدهامّتان، گفت: هر کس در حرم امن قرآن کاری انجام دهد، پیامبر به او سلام می‌کند؛ آنچه که این روز‌ها در این کشور علی بن ابیطالب مشاهده می‌شود از همین اعتصام به حبل الله است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی‌آملی، مرجع عالیقدر عالم تشیع و صاحب اثر گرانسنگ تفسیر تسنیم در پیامی تصویری به آیین اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان، تأکید کرد: هر کسی که در حرم امن قرآن کریم کاری انجام می‌دهد این طبق تعلیم الهی وقتی وارد مجلس پیغمبر می‌شود وجود مبارک آن حضرت مأمور بود به اینها سلام بکند.

مشروح این پیام به شرح ذیل است:

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمد لله ربّ العالمین، و صلّی الله علی جمیع الأنبیاء و المرسلین، و الأئمّة الهداة المهدیّین، و فاطمة الزّهراء سلام الله علیها و علیهم أجمعین».

مستحضرید که این کتاب الهی معلمی دارد که خودش را معرفی کرد، فرمود: ﴿الرَّحْمنُ ٭ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾، الرَّحمن با آن سعه رحمت رحمانی‌اش جوامع بشری را از فیض و فوز قرآن کریم بهره‌مند کرده و می‌کند. زمان‌بردار نیست، الرّحمن نه زمانی است و نه زمینی و نه محدود. خود قرآن کریم به همراهی فرشتگانی تنزل کرده است: ﴿بِأَیْدِی سَفَرَةٍ ٭ کِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾

به وجود مبارک پیغمبر (علیه و علی آله آلاف التحیة و الثناء) فرمود: ﴿إِنَّکَ لَتُلَقَّی الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکیمٍ عَلیمٍ﴾ این کتاب، کتاب حکمت است بالقول المطلق و کتاب علم است بالقول المطلق. هرگز سفهی و امثال ذلک در حرم امن این کتاب راه ندارد و هرگز جهل و سهو و نسیان در حرم امن این کتاب راه ندارد ﴿إِنَّکَ لَتُلَقَّی الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکیمٍ عَلیمٍ﴾. آنجا درس حکمت است آنجا درس علم است، از یک سو؛ معلمی است بنام الرّحمن، از سویی دیگر. الرّحمن که اسم اعظم است و نامتناهی است، آن حکمت را تأمین می‌کند. آن علم را تأمین می‌کند.

﴿وَ إِذَا جَاءَکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ﴾، اولین کاری را که توی پیغمبر نسبت به مستمعان و شاگردان قرآن می‌کنی به اینها سلام بکن. اینها را احترام بکن. اینها آمدند در محضر تو و مکتب تو حکمت یاد بگیرند، علم یاد بگیرند. تو هم بر کرسی حکمت نشسته‌ای و بر کرسی علم نشسته‌ای و داری معلم حکمت و علم می‌شوی و از طرفی شاگرد الرَّحمن هستی که الرحمن علم مطلق دارد. این فضا، فضای کرامت است. وقتی فضا، فضای کرامت شد خادمان قرآن، شاگردان قرآن، مفسران قرآن، معلمان قرآن، بالاخره کسانی که در حرم امن قرآنی کریم تربیت می‌شوند به محضر تو بار یافته‌اند و آمدند اول کاری که می‌کنی به اینها سلام بکن ﴿وَ إِذَا جَاءَکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ﴾.

این ادب الهی است که نسبت به خادمان قرآن، شاگردان قرآن، مفسران قرآن، متعلمان قرآن و نویسندگان قرآن کریم، هر کسی که در حرم امن قرآن کریم کاری انجام می‌دهد این طبق تعلیم الهی وقتی وارد مجلس پیغمبر می‌شود وجود مبارک آن حضرت مأمور بود به اینها سلام بکند.

الان هم اگر کسی وارد مجلس قرآن کریم شد، وارد بارگاهی می‌شود که اولین شخص و شخصیتش وجود مبارک پیغمبر است، یک؛ و همان حضرت سلام می‌کند اظهار لطف می‌کند، دو؛ و همه کسانی که جزء خادمان قرآن هستند از این فیض و فوز بهره‌مندند، سه؛ و همه اینها یعنی همه اینها! همه اینها اخباری است که در مقام انشاء است؛ یعنی این‌چنین باشید. جمله، جمله خبریه است ولی در مقام انشاء است یعنی این‌چنین باشید. حکمت یاد بگیرید، علم یاد بگیرید، کرامت یاد بگیرید، جواب سلام پیغمبر را بدهید.

آنچه که این روز‌ها در این کشور علی بن‌ابیطالب مشاهده می‌شود از همین اعتصام به حبل الله است. این رابطه مستقیم بین ما و خدا است. این رابطه مستقیم بین ما و اهل بیت است. این رابطه مستقیم بین ما و قرآن کریم است. این حبل الله است.

از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم همه مسلمان‌های عالم را بلکه همه جوامع بشری را متنعم بکند به ویژه مسلمان‌ها را، به ویژه پیروان اهل بیت را که همه اینها از آن حبل متین حداکثر استفاده را ببرند، به فوز و فیض الهی برسند دنیا و آخرت همه اینها تأمین بشود.

«غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته»