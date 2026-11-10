معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر نقش تعرفه‌گذاری هدفمند در اصلاح الگوی مصرف آب گفت: اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای مبتنی بر حمایت از مشترکان خوش‌مصرف و اقشار آسیب‌پذیر و تشویق مشترکان پرمصرف و بدمصرف، به کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسعود علویان صدر با اشاره به سازوکار تعرفه‌گذاری آب بر اساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: نظام تعرفه‌گذاری آب به‌گونه‌ای طراحی شده است که ضمن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مشترکان خوش‌مصرف، مشترکان بدمصرف به تغییر رفتار و مدیریت مصرف تشویق شوند.

او افزود: رویکرد اصلی این سیاست، برقراری عدالت در پرداخت هزینه آب و جلوگیری از تحمیل بار مالی غیرمنصفانه به مشترکانی است که الگوی مصرف متعارفی دارند. به این ترتیب، مشترکان خوش‌مصرف از تعرفه‌های حمایتی بهره‌مند می‌شوند و هزینه مصرف بالاتر از الگو، متناسب با میزان مصرف افزایش می‌یابد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این‌که این سازوکار، کاهش مصرف را برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف به یک انتخاب اقتصادی بدل می‌کند، خاطرنشان کرد: مشترکانی که مصرف خود را کاهش می‌دهند و به محدوده الگوی مصرف بازمی‌گردند، می‌توانند به‌مراتب بیش از حجم آب صرفه‌جویی‌شده، از کاهش هزینه قبض و بهره‌مندی از یارانه برخوردار شوند.

علویان صدر تأکید کرد: هدف از این رویکرد صرفاً افزایش هزینه آب برای مشترکان پرمصرف نیست، بلکه ایجاد انگیزه اقتصادی برای اصلاح رفتار مصرفی، مدیریت تقاضا و تشویق مشترکان به رعایت الگوی مصرف است.

او اضافه کرد: نتایج اجرای این سیاست نشان می‌دهد بخشی از مشترکان پرمصرف و بدمصرف به کاهش مصرف خود ترغیب شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که میزان مصرف آب در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۳.۲ درصد کاهش یافته است.

او یادآور شد: تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای عادلانه در کنار فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم می‌تواند ضمن صیانت از منابع محدود آب، زمینه برخورداری عادلانه‌تر مشترکان از این سرمایه ملی را فراهم کند.