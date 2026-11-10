دختران کاراته کای شهرستان قائنات، در مسابقات جنوب شرق کشور ۱۰ نشان طلا، ۳ نشان نقره و ۴ نشان برنز را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ تیم کاراته بانوان قاین با مربیگری فاطمه‌سادات براتی توانست در مسابقات کاراته جنوب شرق کشور به میزبانی شهرستان زاهدان برگزار شد، ۱۷ نشان رنگانگ را کسب کند.

در این رقابت ها هانیه طلایی، مبینا عبدی، الیناسادات محمودی، مائده رضایی، ضحی کهن، فاطمه سروی، ملیکا راستگو، عارفه گریمنجی، نازنین زهرا بادومی و نفیسه عبدی مقام اول را کسب کردند.

همچنین آتناسادات فیض‌بخش، فاطمه‌زهرا حسین پور و فاطمه‌زهرا حسینی مقام دوم و یاسمین همدمی، ثمین اطلسی، فاطمه مولایی و زهرا مولایی مقام سوم را از ان خود کردند.