معاون رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان با اشاره به برنامه‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های مرزی، جاده‌ای و گمرکی گفت: مرز زمینی ایران و ارمنستان به‌زودی به‌عنوان بهترین مرز تجاری کشور معرفی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه حکمرانی اقتصاد اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما به ارمنستان، حمید پورمحمدی در نشست با فعالان اقتصادی و تجار ایرانی و ارمنی، با اشاره به دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی دو کشور، بر ضرورت رفع موانع تجاری و تسهیل صادرات و واردات تأکید کرد.

در این نشست، فعالان اقتصادی و بازرگانان مسائل و مشکلات خود را در زمینه کارت بازرگانی، رفع تعهد ارزی، چالش‌های تولید، صادرات، امور گمرکی و فعالیت شرکت‌های بازرگانی مطرح کردند.

پورمحمدی با تأکید بر روابط دوستانه و تاریخی ایران و ارمنستان گفت: رابطه بسیار خوبی میان دو کشور برقرار است و آینده بهتری را برای بازرگانان و فعالان اقتصادی در حوزه تولید و تأمین نیازمندی‌ها نوید می‌دهم.

وی با اشاره به اینکه ایران و ارمنستان یکی از باثبات‌ترین و تاریخی‌ترین مرز‌های مشترک را دارند، افزود: سفرای واقعی هر کشور فعالان اقتصادی آن کشور هستند و یکی از حوزه‌هایی که دو کشور با جدیت در آن پیش می‌روند، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان با اشاره به جایگاه مسیر نوردوز در مبادلات تجاری دو کشور اظهار کرد: مسیر نوردوز بیشترین سهم را در صادرات دارد و دولت برای توسعه زیرساخت‌های این مرز برنامه‌های متعددی در دستور کار قرار داده است.

پورمحمدی از احداث جاده جلفا به سمت نوردوز خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه محدودیتی در پرداخت اعتبارات وجود ندارد و باید تا پایان امسال به اتمام برسد.

وی همچنین درباره احداث پل دوم بر روی رودخانه ارس گفت: برای این پروژه ردیف بودجه اختصاص داده‌ایم و عملیات اجرایی آن تا یک ماه آینده آغاز می‌شود. ایجاد یک پایانه بزرگ گمرکی نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه مبادلات تجاری در این منطقه است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات سوخت‌رسانی به کامیون‌های ارمنی در مسیر‌های منتهی به مرز ایران افزود: برای رفع این مشکل، جایگاه‌های سوخت در فاصله ۲۰ کیلومتری از مسیر فعلی پیش‌بینی شده است تا کامیون‌های ارمنی با مشکل مواجه نشوند و این موضوع تا شش ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

پورمحمدی همچنین از احداث مسیر دیگری از جلفا به تبریز و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی جایگاه سوخت برای کامیون‌های ایرانی خبر داد و تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها تنها به مرز و جاده‌های ایران محدود نمی‌شود و برای مسیر‌های مختلف از پیمانکاران توانمند استفاده شده است. آنچه در توان دولت‌ها برای تسهیل تردد و تجارت است، با سرعت در حال انجام است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری افزایش ظرفیت تردد کامیون‌ها از ۳۰۰ دستگاه به ۵۰۰ دستگاه در روز گفت: بخشی از مشکلات کامیون‌های ارمنی به عوارض و هزینه‌های انرژی مربوط می‌شود. با توجه به تفاوت قیمت انرژی در ایران و ارمنستان، موضوع دریافت مابه‌التفاوت نیز به چالشی در این زمینه تبدیل شده که باید برای آن راهکار مناسبی پیدا شود.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان با بیان اینکه اجرای طرح‌های زیرساختی از جمله احداث پل مستلزم طی مراحل قانونی و تأمین اعتبارات است، افزود: این اقدامات در حال پیگیری است. افزایش توقف کامیون‌ها در سال گذشته نیز به دلیل افزایش تعداد کامیون‌های ترددکننده بوده است.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های ارمنستان برای تأمین نیاز‌های بازار ایران گفت: ایران سالانه چندین میلیارد دلار دارو وارد می‌کند و فعالان اقتصادی می‌توانند بررسی کنند که آیا امکان تأمین بخشی از این نیاز از طریق ارمنستان وجود دارد یا خیر.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکار مناسب برای صدور ضمانت‌نامه‌های تجاری تأکید کرد و از فعالان اقتصادی خواست مشکلات خود در مرز نوردوز، گمرک یا پایانه‌های مرزی را به‌صورت مکتوب به سفیر ایران در ارمنستان اعلام کنند تا برای پیگیری و رفع آنها اقدام شود.

پورمحمدی در پایان با تأکید بر عزم دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی گفت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با انگیزه و جدیت، توسعه روابط اقتصادی را دنبال می‌کند. امیدواریم با رفع موانع موجود و تکمیل زیرساخت‌ها، این مرز به‌زودی به‌عنوان بهترین مرز تجاری زمینی ایران معرفی شود.

در این نشست فعالان اقتصادی و تجار دو کشور بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی صادرات، تسهیل مقررات تجاری، حل مشکلات کارت بازرگانی و رفع تعهد ارزی و همچنین توسعه زیرساخت‌های گمرکی و حمل‌ونقل تأکید کردند. مقرر شد مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه مرزی و گمرکی به‌صورت مکتوب به سفارت ایران در ارمنستان ارائه شود تا از طریق رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود.

خلیل شیرغلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان نیز با تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی دو کشور گفت: تلاش می‌کنیم با شنیدن دغدغه‌ها و پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی ایرانی و ارمنی، زمینه تحقق هدف تبدیل مرز زمینی ایران و ارمنستان به بهترین مرز تجاری کشور را فراهم کنیم.