وزیر راه و شهرسازی در نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی از تزریق ۴۰ همت اعتبار به طرح راهبردی چابهار - زاهدان در دو سال گذشته خبر داد و گفت: این مسیر حیاتی در یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق امروز در نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی با گرامیداشت نقش راه‌آهن به عنوان شریان حیاتی توسعه، تجارت و پیوند منطقه‌ای، اظهار کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی علاوه بر کاهش هزینه‌های اقتصادی و مصرف انرژی، عامل کلیدی در ارتقای ایمنی و تقویت تاب‌آوری ملی است که اهمیت آن در شرایط بحران و تحریم‌های ظالمانه بیش از پیش آشکار شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هدفمندی حملات اخیر دشمن به زیرساخت‌ها و پل‌های ریلی کشور با هدف قطع ارتباطات راهگذری و جداسازی ایران از همسایگان، تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی جهادگران عرصه حمل‌ونقل، این آسیب‌ها به سرعت ترمیم شد تا جریان حیاتی کالا و مسافر در کشور متوقف نشود.

او با اشاره به پیگیری‌های مستمر و هفتگی رئیس‌جمهور برای توسعه ریلی کشور افزود: با وجود تمام محدودیت‌ها و شرایط جنگی دو سال اخیر، رقمی حدود ۴۰ همت صرفاً به طرح راه‌آهن چابهار - زاهدان تزریق شده است و این مسیر راهبردی در یک تا دو ماه آینده افتتاح خواهد شد.

فرزانه صادق با تأکید بر اینکه افزایش سهم ریل در بار و مسافر فقط با توسعه خطوط محقق نمی‌شود، گفت: تناسب میان ظرفیت زیرساخت، ناوگان، رفع گلوگاه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات از الزامات اصلی است؛ ضمن اینکه موضوع تأمین و افزایش آماده‌کاری لوکوموتیوها با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت‌های دولت به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی در حال پیگیری است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، دیجیتال‌سازی در مدیریت شبکه و پیش‌بینی خرابی‌ها، توسعه قطارهای حومه‌ای، برقی‌سازی خطوط پرتردد و تقویت مشارکت شرکت‌های لجستیکی بخش خصوصی را ازه‌برنامه‌های محوری وزارتخانه عنوان کرد و افزود: بیشترین تفاهم‌نامه‌های بخش مسکن و زیرساخت با بخش خصوصی در حوزه ریلی منعقد شده است.