مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم از کشف و توقیف ۱۰ هزار حلقه انواع لاستیک سبک و سنگین به ارزش ۸۰۰ میلیارد ریال در بازرسی از سه انبار در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم با اعلام این خبر اظهار کرد: این محموله در جریان اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی و طی گشت مشترک با حضور بازرسان اداره‌کل صمت، نیرو‌های اطلاعات سپاه، تعزیرات حکومتی و یگان تکاوری کشف و توقیف شد.

وی افزود: در بازرسی از سه انبار، ۱۰ هزار حلقه انواع لاستیک ایرانی و خارجی شامل لاستیک‌های سبک و سنگین، کامیونی و کشاورزی شناسایی شد که به دلیل ثبت‌نشدن کالا‌ها در سامانه جامع انبارها، مشمول تخلف موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به اینکه هر سه انبار متعلق به یک شخص حقیقی بوده است، تصریح کرد: با دستور معاون قضایی تعزیرات حکومتی استان، لاستیک‌های مکشوفه به انبار اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تحویل داده شد.

کریمی ادامه داد: پرونده‌های مربوط به این تخلف نیز از طریق سامانه سیمبا برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی قم ارسال شده است.

وی در پایان با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: سامانه ۱۲۴ اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم به‌صورت مستمر آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، درج‌نکردن قیمت، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا و احتکار است.