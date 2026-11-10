به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بیست‌ونهمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی با شعار «حل مسئله برای ایران، برای مدرسه» در مدارس استان اردبیل برگزار شد.

این رویداد فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، توسعه مشارکت اجتماعی و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری‌هاست.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل درآیین استانی بیست‌ونهمین دوره انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی که با حضور جمعی از مسئولان در دبیرستان دخترانه فاطمه‌الزهرا (س) ناحیه دو اردبیل برگزارشد، با اشاره به اهمیت انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی، اظهار کرد: این انتخابات فرصتی ارزشمند برای تمرین مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و آمادگی دانش‌آموزان برای پذیرش مسئولیت‌های آینده است.

حسین محرمی با بیان اینکه مدرسه جامعه‌ای کوچک و بستری برای تمرین زندگی اجتماعی است، افزود: دانش‌آموزان در قالب شورا‌های دانش‌آموزی می‌توانند مسائل و مشکلات مدرسه را شناسایی کرده و با همفکری و مشارکت جمعی برای رفع آنها راهکار ارائه دهند.

وی با تأکید بر نقش شورا‌های دانش‌آموزی در تقویت روحیه مطالبه‌گری و کار گروهی، تصریح کرد: دانش‌آموزان از طریق این تجربه، مهارت‌هایی همچون گفت‌و‌گو، پذیرش مسئولیت، احترام به دیدگاه‌های دیگران و مشارکت در تصمیم‌گیری را فرا می‌گیرند که در آینده اجتماعی آنان نیز تأثیرگذار خواهد بود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل همچنین با اشاره به اهمیت انتخابات سالم و انتخاب افراد شایسته، ابراز امیدواری کرد با مشارکت آگاهانه دانش‌آموزان، شورا‌های دانش‌آموزی بتوانند در مسیر حل مسائل مدرسه و تقویت فرهنگ مشارکت و مسئولیت‌پذیری نقش مؤثری ایفا کنند.