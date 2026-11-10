فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری کلاهبرداری خبر داد که با خرید دام و ارائه چک‌های جعلی و بلاصاحب، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از شهروندان چند استان کشور کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار یحیی الهی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه کلاهبرداری از طریق خرید احشام و پرداخت چک‌های جعلی و فاقد اعتبار، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با سوءاستفاده از اعتماد فروشندگان دام، اقدام به خرید احشام کرده و در ازای آن چک‌های جعلی و بلاصاحب به فروشندگان تحویل می‌داده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به گستردگی اقدامات مجرمانه این فرد تصریح کرد: تاکنون ۱۰ تا ۱۵ نفر از شهروندان در چند استان کشور به‌عنوان شاکی خصوصی شناسایی شده‌اند و میزان کلاهبرداری صورت‌گرفته بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار الهی ادامه داد: متهم که حدود سه سال به دلیل ارتکاب این جرائم متواری بود، با تلاش و پیگیری‌های تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی، هنگام اقدام به کلاهبرداری مجدد شناسایی و دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای انجام تحقیقات تکمیلی و رسیدگی به شکایت‌های متعدد، در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان و کلاهبرداران، به شهروندان توصیه کرد هنگام انجام معاملات، به‌ویژه خرید و فروش دام و احشام، از اصالت چک و اعتبار حساب صادرکننده اطمینان حاصل کنند و پیش از اطمینان از وصول وجه معامله، از تحویل کالا خودداری کنند.