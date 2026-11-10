به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه زابل گفت: ایجاد و توسعه مزارع پنل خورشیدی می‌تواند منابع درآمدی پایدار برای روستا‌ها و دهیاری‌های این شهرستان ایجاد کند تا عواید حاصل از آن برای طرح‌های عمرانی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی هزینه شود.

علی ولایتی‌پور در همایش دهیاران بخش کرباسک شهرستان زابل با تاکید بر ضرورت حرکت دهیاری‌ها به سمت درآمدزایی پایدار، افزود: سرمایه‌گذاری در خرید ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی نیز می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

وی با بیان اینکه دهیاران باید با شناخت ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر روستا، برای توسعه همه‌جانبه آن برنامه داشته باشند، اظهار کرد: دهیار موفق کسی است که با ایده پردازی، طراحی و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه افزایش جذابیت‌های خدماتی، رفاهی و عمرانی روستا را فراهم کند.

ولایتی‌پور ادامه داد: فراهم شدن امکانات و زیرساخت‌های مناسب در روستا‌ها نقش مستقیمی در تحقق مهاجرت معکوس و بازگشت جمعیت از شهر‌ها به مناطق روستایی دارد و دهیاران باید در این زمینه نقش فعال و مطالبه‌گر داشته باشند.

وی بر ضرورت تداوم تلاش دهیاران در حوزه اشتغال‌زایی روستایی، ارتقای شاخص‌های رضایتمندی مردم و استفاده از ظرفیت‌های محلی برای توسعه همه‌جانبه روستا‌ها تأکید کرد.