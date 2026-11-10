مراسم رونمایی از هزاره ادب پارسی با حضور معاون صدا و جمعی از کارشناسان ادبیات و برنامه سازان رادیو در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه ۱۲۰۰ قسمتی «هزاره ادب پارسی» که ۱۲۰۰ قسمت از آن در قالب لوح فشرده برای علاقه‌مندان حوزه ادبیات جمع‌آوری شده است، در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

این برنامه رادیو فرهنگ که به خوانش متون کهن ادبیات فارسی از دوران رودکی آغاز شده و تاکنون به دوران حافظ رسیده است، یکهزار قسمت آن با صدای ماندگار مرحوم بهروز رضوی ضبط شده است.

همچنین در این مراسم با حضور فرزند مرحوم بهروز رضوی، یاد و خاطره این هنرمند فقید و استاد برجسته خوانش متون ادبی گرامی داشته شد.