رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت نخبگان در طرح‌های ملی و راهبردی تاکید کرد و گفت: این پژوهشگاه برای جذب و به‌کارگیری استعداد‌های برتر آمادگی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین شیخی در نشست مشترک با نمایندگان بخش‌های مختلف بنیاد نخبگان ستاد کل نیرو‌های مسلح که با هدف هماهنگی و بررسی روند جذب نخبگان وظیفه برگزار شد، با اشاره به شتاب تحولات فناورانه در عرصه بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی جوانان را ضرورتی راهبردی برای تقویت توانمندی‌های کشور دانست.

وی با بیان اینکه رقابت‌های فناورانه جدید بیش از گذشته بر پایه فناوری‌های علم‌پایه، هوش مصنوعی و ابزار‌های هوشمند شکل گرفته است، اظهار کرد: جبران نقاط ضعف و ارتقای توان فناورانه کشور، نیازمند حرکتی مضاعف و سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه فناوری‌های لبه دانش است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه استعداد‌های جوان و تحصیل‌کرده کشور افزود: ایران از ذخایر ارزشمند نیروی انسانی متخصص برخوردار است و مسئله اصلی، ایجاد سازوکار مناسب برای بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی نخبگان در حل مسائل واقعی کشور است.

شیخی با تأکید بر اهمیت ایجاد احساس اثربخشی در میان استعداد‌های برتر تصریح کرد: تجربه فعالیت‌های علمی و دانشگاهی نشان می‌دهد احساس مفید نبودن و نداشتن نقش مؤثر در پیشرفت کشور، از عوامل مهم مهاجرت نخبگان است. تعریف پروژه‌های ملموس، چالش‌برانگیز و متناسب با توان علمی آنان می‌تواند انگیزه ماندگاری و مشارکت در توسعه کشور را تقویت کند.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق گذشته در به‌کارگیری دانشجویان و استعداد‌های علمی در طرح‌های بنیادین، از آمادگی پژوهشگاه برای توسعه همکاری با بنیاد نخبگان و افزایش نقش‌آفرینی نخبگان در پروژه‌های اولویت‌دار ملی خبر داد و خاطرنشان کرد: تقویت جایگاه کشور در فناوری اطلاعات، ارتباط مستقیمی با ارتقای اقتدار ملی دارد؛ ازاین‌رو، پژوهشگاه درخواست رسمی خود را برای افزایش حداقل دوبرابری سهمیه جذب نخبگان وظیفه با هدف شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های راهبردی ارائه می‌کند.

توزیع سهمیه جذب نخبگان بر اساس میزان اثربخشی دستگاه‌ها

موسی‌الرضا قائمی، رئیس مرکز نخبگان و استعداد‌های برتر نیرو‌های مسلح نیز در این نشست با تشریح فلسفه اجرای طرح جایگزین خدمت برای نخبگان، حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از وقفه در مسیر فعالیت‌های علمی استعداد‌های برتر را از اهداف اصلی این طرح عنوان کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های پیش‌بینی‌شده برای تسهیل حضور نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی گفت: طرح جایگزین خدمت، فرصتی برای تداوم فعالیت علمی و تخصصی نخبگان فراهم می‌کند و به آنان امکان می‌دهد در کنار انجام خدمت، برای تثبیت موقعیت شغلی و برنامه‌های آینده زندگی خود نیز اقدام کنند.

رئیس مرکز نخبگان و استعداد‌های برتر نیرو‌های مسلح با اشاره به نتایج پایش وضعیت نخبگان افزود: بر اساس آمار‌های موجود، تنها بخش محدودی از این جامعه آماری تمایل به خروج از کشور دارند که این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی نسبی سیاست‌های حمایتی در ایجاد انگیزه برای ماندگاری استعداد‌های برتر است.

قائمی با تشریح سازوکار تخصیص سهمیه به دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: مبنای اصلی تصمیم‌گیری برای سهمیه‌های سال آینده، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای پروژه‌ها و میزان اثربخشی به‌کارگیری نخبگان خواهد بود. بر این اساس، دستگاه‌هایی که عملکرد موفق‌تری در استفاده از ظرفیت استعداد‌های برتر داشته باشند، در بازنگری سهمیه‌ها از اولویت برخوردار خواهند شد.

تأکید بر توسعه همکاری‌های راهبردی با پژوهشگاه ارتباطات

حجت‌الله واعظی‌نژاد، نماینده معاونت علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیز در این نشست، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از مجموعه‌های پیشرو در انطباق فعالیت‌های پژوهشی با نیاز‌های راهبردی کشور دانست و بر ضرورت تدوین و انعقاد تفاهم‌نامه جامع همکاری میان دو مجموعه تأکید کرد.

وی با اشاره به بررسی نیاز‌های تحقیقاتی دستگاه‌های کشور بر اساس نقشه جامع علمی و سیاست‌های کلان نظام اظهار کرد: در میان دستگاه‌های مورد مکاتبه، پژوهشگاه ارتباطات دقیق‌ترین و ساختاریافته‌ترین پاسخ را ارائه کرده است. بخش عمده پروژه‌های پیشنهادی این پژوهشگاه در زمره اولویت‌های کلان و راهبردی قرار گرفته و سایر پروژه‌ها نیز به‌عنوان طرح‌های توسعه‌ای ملی و دستگاهی شناسایی شده‌اند.

نماینده معاونت علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل با ارزیابی مثبت تجربه همکاری یک دهه گذشته میان پژوهشگاه و نخبگان، رویکرد این مجموعه در به‌کارگیری استعداد‌های برتر را الگویی موفق توصیف کرد و افزود: تعریف مأموریت‌ها بر اساس نیاز‌های واقعی کشور، توجه به توسعه فردی و توانمندسازی نخبگان، هدایت علمی مستمر و تکریم سرمایه‌های انسانی از ویژگی‌های برجسته این همکاری است.

واعظی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های همکاری در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، امنیت فضای سایبر، امنیت زیرساخت‌ها و شبکه ملی اطلاعات، از آمادگی برای بررسی افزایش ظرفیت جذب نخبگان وظیفه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.