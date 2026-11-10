کاروان اهالی بهشت در ادامه سفر خود، میهمان مردم شهرستان ورزنه و جرقویه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این کاروان همچنین با حضور در روستا‌های جندان، اشکهران، کفرود و قورتان، حال‌وهوایی آمیخته با یاد و نام شهدا در این مناطق ایجاد کرد.

کاروان اهالی بهشت همچنین با حضور در مدارس شهرستان، مورد استقبال دانش‌آموزان، فرهنگیان، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم قرار گرفت.

حضوراین کاروان فرصتی برای تجدید خاطره با رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده بود.

استقبال مردم از شهدای کاروان اهالی بهشت تا ۲۲ آبان ماه در تمامی شهرستان‌های استان ادامه دارد.

شهرستان جرقویه هم میزبان کاروان اهالی بهشت بود.

مردم این شهرستان با استقبال از این کاروان بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.