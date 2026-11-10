در جریان گشت مشترک و بازدید‌های سرزده و شبانه دستگاه‌های نظارتی شهرستان مهریز، دو واحد صنعتی به دلیل رعایت نکردن الزامات زیست‌محیطی و بی‌توجهی به اخطار‌های قبلی مهر وموم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در جریان گشت مشترک و بازدید‌های سرزده و شبانه دستگاه‌های نظارتی شهرستان مهریز، دو واحد صنعتی به دلیل رعایت نکردن الزامات زیست‌محیطی و بی‌توجهی به اخطار‌های قبلی مهر وموم شدند. این بازدید‌ها با حضور مسئولان و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان و با هدف بررسی وضعیت زیست‌محیطی، بهداشتی و رعایت ضوابط قانون کار در واحد‌های صنعتی صورت گرفت.

در این گشت نظارتی، پنج واحد صنعتی به‌صورت سرزده مورد بازدید قرار گرفتند که در نتیجه آن، دو واحد به علت داشتن آلایندگی و بی‌توجهی به اخطار‌های قبلی و اجرا نکردن اقدامات اصلاحی مورد مطالبه دستگاه‌های متولی، مهر وموم شدند.

همچنین برای دو واحد صنعتی دیگر اخطار‌های لازم صادر شد تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات و نواقص شناسایی‌شده اقدام کنند.

دهقان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات در فعالیت واحد‌های صنعتی اعلام کرد: مسائل زیست‌محیطی، بهداشتی و ضوابط مربوط به قانون کار از خطوط قرمز فعالیت‌های تولیدی است و دستگاه قضایی با عزم جدی با تخلفات در این حوزه برخورد قاطع خواهد کرد.

وی همچنین هشدار داد در صورت بی‌توجهی واحد‌های اخطارگرفته به رفع مشکلات، برخورد قانونی با آنها نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

صیانت از سلامت عمومی، حفظ محیط زیست و تأمین حقوق و ایمنی کارگران از اهداف این گشت‌های نظارتی مشترک است.