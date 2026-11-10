به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بستک گفت: پیکر این شهید والامقام بر روی دستان مردم شهید پرور بستک، از میدان قدس تا مسجد جامع اهل سنت تشییع شد.

سرهنگ پاسدار محمد رسول جلالی افزود: امشب بعد از نماز مغرب و عشا نیز پیکر مطهر این شهید از مسجد امام علی (ع) تا گلزار شهدای گمنام شهر بستک تشییع می‌شود.

وی گفت: پیکر مطهر این شهید سرافراز پس از تشییع در مدارس شهرستان و دو بخش مرکزی و جناح، به بندرعباس منتقل می‌شود.

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