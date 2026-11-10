میزان مصرف سوخت پاک CNG در منطقه خراسان رضوی از ابتدای شهریور ماه، در مقایسه با پنج ماه نخست امسال ۵ و ۱۸ صدم درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی، با اشاره به نتایج طرح مدیریت کارت‌های سوخت آزاد در جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی، از رشد مصرف سوخت CNG در این استان خبر داد.

احمد واحدیان ابوترابی افزود: هم‌زمان با اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن رایگان خودرو‌های اینترنتی پرکارکرد، ۶۶۳ خودرو در خراسان رضوی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۱۴۵ خودرو از بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز (بنزین و CNG) تغییر کاربری داده‌اند.

واحدیان با اشاره به ظرفیت جایگاه‌های موجود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۴۷ درصد از ظرفیت جایگاه‌های CNG منطقه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی افزود:در صورت اجرای طرح‌های بالادستی، از جمله افزایش تعداد خودرو‌های دوگانه‌سوز و تکمیل طرح ساماندهی کارت‌های سوخت آزاد، می‌توان روزانه تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی کرد.