به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، یکی از امکانات لازم برای ساخت بهینه و مستحکم ساختمان ها ، دیواره های عایق ، اکتشاف معادن ، تونل ها و سدسازی ها ، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است.

به گفته قربانعلی جعفرزاده مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خراسان شمالی ، آزمایشگاه خراسان شمالی، از واحد مجهز مکانیک سنگ هم برخوردار شده است.

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خراسان شمالی در این زمینه آماده ارائه خدمات فنی به دیگر استان ها می باشد.