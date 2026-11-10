مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی از تخصیص ۱۷۳۰ میلیارد ریال برای پوشش هزینه‌های درمان ناباروری در استان خبر داد. طبق آمار‌های منتشر شده، تاکنون حدود ۹ هزار زوج با ثبت «نشان ناباروری»، از بسته‌های خدماتی تخصصی در مراکز دولتی و خصوصی بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فریده جعفری، مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی، گفت: از ابتدای اجرای طرح پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری، هزینه‌های سنگینی برای تسهیل روند درمان این بیماران اختصاص یافته است.

وی افزود: تاکنون برای ۸ هزار و ۹۶۷ بیمه‌شده، در قالب حدود ۱۹۲ هزار نسخه پزشکی و نزدیک به ۱۵ هزار خدمت بستری، مبلغ ۱۷۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

جعفری با اشاره به اینکه این طرح از آذرماه سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است، توضیح داد که زوج‌های نابارور با ثبت نشان مخصوص در سامانه بیمه، می‌توانند از خدمات مراکز دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه استفاده کنند.

بر اساس اعلام او، میزان پوشش هزینه‌ها در مراکز دولتی، پوشش ۹۰ درصد از تعرفه خدمات و در مراکز خصوصی، پوشش ۶۰ درصد از تعرفه خدمات است.

همچنین وی از گسترش شبکه درمانی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳ مرکز تخصصی درمان ناباروری در ارومیه، خوی و میاندوآب فعال هستند. علاوه بر این، ۶۱ مطب پزشک متخصص و فوق‌تخصص زنان و زایمان و ۲۸ دفتر کار مامایی در سطح استان با سازمان بیمه سلامت قرارداد همکاری منعقد کرده‌اند تا دسترسی زوج‌ها به خدمات تخصصی تسهیل شود.

شایان ذکر است که طبق قانون مصوب سال ۱۴۰۰، هدف از این طرح، کاهش بار مالی سنگین درمان ناباروری بر دوش زوج‌ها و تسهیل فرآیند دستیابی به خدمات تخصصی است.