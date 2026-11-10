روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: بیماران و مراجعه کنندگان به مراکز خدمات جامع سلامت بوعلی و فارابی در روز کیش رایگان معاینه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: خدمات معاینه فردا چهارشنبه ۲۰ آبان‌ از ساعت ۸ تا ۱۳ در مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی واقع در سفین، جنب اداره بهزیستی و مرکز خدمات جامع سلامت فارابی واقع در ویلا‌های فردوس، روبه‌روی بازار پردیس یک، بلوک ۶ به مراجعه کنندگان رایگان ارائه می‌شود.

این اقدام با هدف ارتقای سلامت عمومی و تسهیل دسترسی ساکنان کیش به خدمات پزشکی اجرا می‌شود.