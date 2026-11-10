رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از انتشار حدود ۹ هزار مجموعه‌داده در سکوی ملی داده‌های باز کشور خبر داد و گفت: داده‌ها در این سکو با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و طی پنج مرحله پردازش و پالایش می‌شوند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به اهمیت داده در توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: داده در اقتصاد امروز، سرمایه‌ای ارزشمند برای خلق ثروت، توسعه نوآوری و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری است و بهره‌برداری مؤثر از آن به زیرساخت‌های مناسب، ضوابط شفاف و دسترسی قانونمند نیاز دارد.

وی با بیان اینکه سکوی ملی داده‌های باز کشور با هدف تسهیل دسترسی به داده‌های عمومی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده است، افزود: این سکو امکان بهره‌برداری کسب‌وکارها، شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگران و فعالان حوزه فناوری را از داده‌های عمومی فراهم می‌کند و زمینه توسعه خدمات و محصولات نوآورانه را گسترش می‌دهد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره قابلیت‌های فنی سکوی ملی داده‌های باز به نشانی data.gov.ir گفت: داده‌ها در این سکو با استفاده از یک خط لوله پردازشی پنج‌مرحله‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی، از مرحله داده خام تا اطلاعات آماده تحلیل، پردازش می‌شوند.

صدر با تشریح این مراحل افزود: در مرحله نخست، داده‌های خام بدون تغییر نگهداری می‌شوند. در مرحله پاک‌سازی، ساختار و قالب داده‌ها استانداردسازی شده و در مرحله تکمیل، اطلاعات ناقص با کمک هوش مصنوعی و منابع مرجع تکمیل می‌شوند.

وی ادامه داد: در مرحله پالایش، رکورد‌های غیرقابل‌اصلاح شناسایی و حذف می‌شوند و در مرحله پایانی، با افزودن زمینه و معنای لازم، داده‌ها به اطلاعات قابل استفاده و تحلیل تبدیل می‌شوند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نحوه دسترسی کاربران به داده‌ها گفت: خروجی هر یک از مراحل پردازش، علاوه بر ارائه در قالب مجموعه‌داده قابل دانلود، از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) نیز در دسترس قرار دارد و توسعه‌دهندگان می‌توانند متناسب با نیاز خود از سطح موردنظر داده‌ها استفاده کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر اینکه حکمرانی داده تنها به انتشار اطلاعات محدود نمی‌شود، اظهار کرد: تضمین کیفیت داده‌ها، استانداردسازی اطلاعات، تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و رعایت الزامات حریم خصوصی و امنیت اطلاعات از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی مطلوب داده است.

صدر با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت سکوی ملی داده‌های باز کشور گفت: تاکنون حدود ۹ هزار مجموعه‌داده از سوی ۱۴۱ ارائه‌دهنده داده در این سکو منتشر شده است.

وی افزود: توسعه این ظرفیت و تقویت سازوکار‌های تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به افزایش شفافیت، ارتقای دقت تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد ارزش اقتصادی از داده‌ها کمک کند.

معاون وزیر ارتباطات در پایان، توسعه زیرساخت‌های حکمرانی داده و بهره‌گیری هدفمند از داده‌های باز را از الزامات پیشرفت اقتصاد دیجیتال کشور دانست و بر تداوم تلاش سازمان فناوری اطلاعات ایران برای تقویت این زیرساخت‌ها تأکید کرد.