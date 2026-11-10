امیرمحمد منصوری با کسب ۷ رأی از مجموع ۸ رأی مأخوذه، برای مدت چهار سال به‌عنوان رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان کردستان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مجمع انتخابات ریاست هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان کردستان امروز در اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد و امیرمحمد منصوری با کسب ۷ رأی از مجموع ۸ رأی مأخوذه، سکان هدایت این هیات را برای چهار سال برعهده گرفت.

فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، در این مجمع با اشاره به اینکه این هیات طی سه سال گذشته فاقد رئیس بوده است، ابراز امیدواری کرد: با انتخاب رئیس جدید، زمینه برنامه‌ریزی، ساماندهی و توسعه فعالیت‌های ورزشی این هیات در بلندمدت فراهم شود.

وی شناسایی ظرفیت‌ها و استعداد‌های موجود را از الزامات توسعه ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای ارتقای فعالیت‌های این حوزه تأکید کرد.

در پایان این مجمع، از اعضای فعال هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان در سال‌های گذشته نیز قدردانی شد.