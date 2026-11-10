به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس سیاح‌زاده، پهلوان جوان و شایسته خوزستان، در مسابقات کشوری ورزش‌های زورخانه‌ای رده سنی جوانان خوش درخشید و مقام سوم رشته میلی‌گیری سنگین را از آن خود کرد.

این دوره از رقابت‌های کشوری با حضور برترین ورزشکاران رده سنی جوانان از استان‌های مختلف کشور برگزار شد که نماینده خوزستان توانست با ثبت عملکردی درخشان، روی سکوی سوم این رقابت‌ها بایستد.