به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، از شناسایی و انهدام باند‌های جعل علائم تجاری و تولید محصولات تقلبی در تهران خبر داد و گفت: این افراد با شناسایی کالا‌های پرفروش بازار، اقدام به تولید نمونه‌های تقلبی و الصاق برچسب و نشان تجاری جعلی روی محصولات می‌کردند و سپس آنها را به فروش می‌رساندند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده کشفیات اخیر مربوط به محصولات بهداشتی و آرایشی بوده است، اظهار کرد: این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه مصرف محصولات بهداشتی تقلبی می‌تواند پیامد‌های جدی برای سلامت شهروندان داشته باشد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در این زمینه دو پرونده تشکیل شده بود که در یکی از آنها، گزارشی به اداره سیزدهم پلیس آگاهی واصل شد. مأموران پس از بررسی موضوع موفق به شناسایی اعضای باند شدند و در جریان تحقیقات، دو کارگاه تولید محصولات تقلبی کشف و پلمب شد و تمامی متهمان این پرونده دستگیر شدند.

میراحمدی درباره نوع محصولات تولیدشده در این کارگاه‌ها گفت: عمده محصولات کشف‌شده شامل شامپو، حشره‌کش و برخی مواد آرایشی و بهداشتی بود.

وی درباره نحوه فروش این محصولات نیز توضیح داد: متهمان محصولات تقلبی را به‌صورت عمده در اختیار فروشگاه‌ها قرار می‌دادند. فروشگاه‌های معتبر معمولاً از تولیدکنندگان اصلی خرید می‌کنند، اما برخی فروشگاه‌های کم‌اعتبارتر یا فروشندگانی که به دنبال تهیه کالا با قیمت پایین‌تر هستند، ممکن است از این افراد خرید کنند.

این مقام پلیس آگاهی با توصیه به شهروندان برای دقت در خرید محصولات بهداشتی و آرایشی تأکید کرد: تولیدکنندگان برای محصولات خود فاکتور‌های امنیتی در نظر می‌گیرند و شهروندان می‌توانند با بررسی این نشانه‌ها و انجام تحقیقات ساده از اصالت کالا اطمینان حاصل کنند. در صورت نداشتن امکان تشخیص، توصیه ما خرید از فروشگاه‌های معتبر است.