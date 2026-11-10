رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی با تأکید بر لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی، تصریح کرد: دولت باید رقابت با بخش خصوصی را متوقف کند و با رفع موانع، مسیر تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل بار از شبکه ریلی را هموار سازد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا رضایی کوچی در نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی کشور و احکام برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم، «ستاد ملی ترانزیت» با محوریت رئیس‌جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی پیش‌بینی شده است که تمامی سیاست‌گذاری‌های حوزه حمل‌ونقل باید از این مسیر عبور کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تمجید از عملکرد وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری در مدیریت بحران‌های لجستیکی و بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده در شرایط جنگی و حوادث اخیر، افزود: علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته، دستیابی به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای انتقال حداقل ۳۰ درصد از بار کشور به شبکه ریلی، نیازمند الزامات جدی از جمله سرمایه‌گذاری سنگین و مشارکت فعال بخش خصوصی است.

وی با انتقاد از حضور دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی تصریح کرد: مادامی که بخش عمده‌ای از کشنده‌ها و لوکوموتیوها در اختیار راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است، بخش خصوصی در رقابت نابرابر دچار مشکل می‌شود؛ انتظار داریم دولت در یک بازه زمانی مشخص، رقابت با بخش خصوصی را متوقف کرده و ابتکار عمل را به این بخش واگذار کند.

رضایی کوچی «سرعت حمل»، «قطارهای برنامه‌ای» و «قیمت تمام‌شده» را سه عامل کلیدی در انتخاب شیوه‌های حمل توسط صاحب کالا دانست و گفت: به دلیل یارانه‌ای بودن سوخت بخش جاده‌ای و سرعت بالاتر آن، در حال حاضر سهم حمل‌ونقل ریلی از جابجایی بار کشور حداکثر به ۱۰ درصد می‌رسد و بسیاری از کانون‌های بار نیز هنوز به شبکه ریلی متصل نیستند که این نقیصه باید با برنامه‌ریزی سریع برطرف شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ترانزیت و حمل‌ونقل یک کار تیمی و بین‌دستگاهی است، خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی تنها در صورتی می‌تواند به تمام اهداف خود دست یابد که تمامی دستگاه‌های متولی در کنار این وزارتخانه باشند و بخش خصوصی دلسوز و توانمند کشور به رسمیت شناخته شود.