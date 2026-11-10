استاندار قم با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل شبکه فاضلاب شهر قم، خواستار تدوین برنامه زمان‌بندی سه‌ساله برای اجرای طرح‌های باقی‌مانده و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نشست بررسی چالش‌ها و موانع توسعه شبکه فاضلاب شهر قم که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان استان برگزار شد، آخرین وضعیت شبکه جمع‌آوری فاضلاب و روند اجرای طرح‌های مرتبط از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تشریح شد.

در این نشست، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرامرز عظیمی شهردار قم، محمدرضا انگشت‌باف مدیرکل فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط نیز حضور داشتند.

بر اساس تأکید استاندار قم، مقرر شد سند ساختار شکست طرح‌های باقی‌مانده شبکه فاضلاب شامل تصفیه‌خانه، خطوط انتقال و شبکه داخلی، با افق اجرایی سه‌ساله تدوین شود.

همچنین پیگیری تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها از مراجع ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفت تا زمینه تکمیل بخش‌های باقی‌مانده شبکه فاضلاب شهر قم فراهم شود.