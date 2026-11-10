به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مجتبی فلاح با قدردانی از اقدامات زیست‌محیطی صنایع افزود: استمرار اقدامات اصلاحی، رفع نواقص زیست‌محیطی و بهبود وضعیت آلایندگی واحد‌های صنعتی از ضرورت‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت از تولید و تلاش برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، بر رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی نیز نظارت دارد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی و اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار خواهد داد.

فلاح یخدانی با اشاره به اجرای چهار طرح بزرگ زیست‌محیطی ابلاغ‌شده به صنایع در ماه‌های گذشته خاطرنشان کرد: این طرح‌ها اکنون در مراحل اجرا و آستانه بهره‌برداری قرار دارند و تکمیل و راه‌اندازی آنها نقش به سزایی در کنترل و کاهش آلایندگی صنایع فولادی مستقر در دشت مهریز ـ عقدا خواهد داشت.

شایان ذکر است این بازدید با همراهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان و فرمانده انتظامی بخش عقدا صورت گرفت.