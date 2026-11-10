به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زارع شهرآبادی مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام این خبر گفت: از آنجا که سی‌امین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی با استقرار دبیرخانه‌های آن در برخی مراکز استانی به تازگی به پایان رسیده و اختتامیه نهایی این دوره نیز در شرف برگزاری است لذا بیشترین توجه معطوف به برگزاری هرچه کیفی این رویداد قرآنی در روز‌های پیش روست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برگزاری ششمین جشنواره سراسری «مهدویت» نیز بنا به تصمیم شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها، به دانشگاه آزاد سپرده شد که آئین‌نامه آن نیز به تازگی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی تنظیم و ابلاغ شده و قرار است در بازه زمانی مهرماه تا بهمن‌ماه امسال برگزار شود.

مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: هر چند که دو رویداد بیان شده، مصداق عملکردی این دانشگاه در راستای پرداختن به موضوع قرآن و عترت است، اما به دلیل مشغله کاری که به سبب برگزاری آنها داریم، لذا امسال به شکل رسمی، هفته قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی را با تأخیر برگزار کرده که تاریخ آن ۲۳ تا ۲۹ آبان خواهد بود که ابلاغیه آن نیز به همه واحد‌های دانشگاهی نیز ارسال شده است.

زارع شهرآبادی در مورد برنامه‌هایی که برای بزرگداشت این هفته در دانشگاه آزاد اسلامی تدارک دیده شده است، گفت: با توجه به وحدت‌رویه‌ای که در مجمع قرآنی دانشگاه‌هاست، ما نیز به همان تصمیمات در بزرگداشت این هفته پایبند خواهیم بود و در راستای شعار امسال هفته قرآن و عترت دانشگاه‌ها یعنی «ایران پیروز، دانشگاه پویا در امتداد مکتب قائد شهید امت» بنابر این شد که حداقل یک محفل بزرگ قرآنی به شکل متمرکز در قالب کرسی تلاوت و تدبر با دعوت از چهره‌های مطرح قرآنی در همه دانشگاه‌ها در سراسر کشور برگزار شود.

وی در پایان تأکید کرد: این برنامه جامع در کنار تمام برنامه‌های پیشنهادی است که از سوی شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها در قالب جداولی و متناسب با نامی که برای هر روز از این هفته اعلام شده، خواهد بود که البته همانطور که اشاره شد در همه دانشگاه‌ها، ۱۸ تا ۲۴ آبان برگزار شده و دانشگاه آزاد پیگیر برگزاری آنها از ۲۳ تا ۲۹ آبان خواهد بود.